澳網》爆冷！去年亞軍中國鄭欽文止步次輪 成女單前10種子首位出局者

中國好手鄭欽文遭到淘汰，止步澳網女單第二輪。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第二輪，去年摘得巴黎奧運金牌中國22歲好手鄭欽文，今天以6比7（3：7）、3比6，遭世界女單第97名的德國女將西格蒙德（Laura Siegemund）直落二。去年殺進澳網決賽的鄭欽文，如今在第二輪就爆冷出局。

世界女單第5的鄭欽文在本屆澳網名列大會第5種子，今天鏖戰2小時16分，最後遭西格蒙德直落二，鄭欽文成為本屆澳網第一位遭到淘汰的女單前10種子選手。

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《路透》報導，現年36歲的西格蒙德成為澳網賽史過去30年來，以第三年長之姿擊敗WTA女單世界排名前五的選手。前兩個紀錄保持者都是美國天后小威廉絲（Serena Williams），她在2021年澳網以39歲之姿，擊敗當時世界女單第二的哈勒普（Simona Halep）；接著小威廉絲在2019年以37歲之姿打敗當時為球后的哈勒普。

自1990年以來，只有4名女單選手能以36歲以上的年紀，在大滿貫賽擊敗WTA女單世界排名前五的選手。

西格蒙德成為自2003年澳網的瑪琳·魏因加特納（Marlene Weingartner）以來，第一位非種子的德國女單選手能擊敗前五種子的球員。

德國女將西格蒙德。（路透）

中國好手鄭欽文遭到淘汰，止步澳網女單第二輪。（路透）

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