澳網》前球后大坂直美逆轉勝進32強 近兩年首闖大滿貫賽第三輪

前世界球后大坂直美。（法新社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第二輪，前世界球后大坂直美今天以1比6、6比1、6比3，逆轉擊敗世界女單第20名的捷克女將穆霍娃（Karolina Muchova），耗費1小時57分挺進女單32強。這是大坂直美自2023年7月生下愛女後，首度挺進大滿貫賽女單第三輪。

大坂直美首盤以1比6輸掉，第二盤回敬6比1拿下。關鍵第三盤，前4局雙方互保發球局，大坂直美在第5局破掉對手發球局，第6局保發成功，讓大坂直美握有4比2的領先。雖然穆霍娃也保住一個發球局，不過大坂直美連拿2局、並二度破對手發球局，該盤以6比3收下勝利。

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《法新社》報導，談及此戰如何逆轉贏球，大坂直美表示，老實說這場比賽耗盡所有精力，感覺在場上付出一切。對於能擊敗穆霍娃，大坂直美說，「這意義重大，她是一名非常難對付的對手。」

大坂直美去年在美網女單第二輪敗給穆霍娃，今天則是贏球。大坂直美笑說，「當時我穿有史以來最好的服裝時，她在美網打敗我...我太失望，太生氣了。」、「這是我一個小小的復仇。」

大坂直美是2019年與2021年的澳網女單冠軍、也是兩屆美網冠軍，目前世界女單排名為第51名。這是大坂直美自2023年7月生下愛女後，首度挺進大滿貫賽女單第三輪。大坂直美前一次打進大滿貫賽女單第三輪則是2022年的澳網。

大坂直美下一輪的對手，將是瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）。班西琪在2024年4月生下女兒，同樣也是產後復出。

前世界球后大坂直美。（法新社）

捷克女將穆霍娃。（美聯社）

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