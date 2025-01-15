TPBL》爐主攻城獅再補洋將 打過5場NBA努利加盟

新竹攻城獅今日宣布洋將努利（Landers Nolley）正式加盟。（攻城獅提供）

〔記者林岳甫／台北報導〕TPBL爐主新竹攻城獅今日宣布洋將努利（Landers Nolley）正式加盟。

24歲努利身高198公分、體重99公斤，場上位置為前鋒，他將披上1號戰袍。

請繼續往下閱讀...

努利來自美國亞特蘭大，NCAA時期曾效力於維吉尼亞理工大學、曼菲斯大學、辛辛那提大學，NCAA D1場均能攻下14分5籃板2.4助攻，三分球命中率達37％。

自辛辛那提大學畢業後，努利投入該屆NBA選秀會雖未獲親睞，但以自由球員身份加盟紐奧良鵜鶘隊，在NBA留下5場出賽記錄，場均拿下8分2.2籃板。

努利於23-24賽季先是在NBA G-League代表伯明罕中隊（Birmingham Squadron）出賽，平均貢獻15分5.5籃板3.5助攻，接著展開他的旅外生涯，先效力委內瑞拉職業籃球聯賽，接著轉戰希臘甲級籃球聯賽。

努利在24-25賽季效力於希臘甲級籃球聯賽Aris Midea Thessaloniki，場均貢獻17分5.3籃板3.9助攻，三分球命中率達36%。

總經理張樹人表示：「努利從NCAA時期就具備優異的外線能力，除了有好的手感外，也能命中遠距離三分球。且在進軍職業舞台後也展現不錯的進攻發動能力，攻擊技巧非常全面，是位很棒的終結者。除此之外，他具備208公分的臂展，也能在防守端有所貢獻。期待在他加盟後，能適時扛起進攻發動機重任，幫助球隊在進攻端更有威脅性。」

談到未來努利在攻城獅團隊的定位，總教練威森認為：「依照目前我們想打造的快速團隊球風，會將他定位在前鋒搖擺人，除了能自己創造攻擊機會，也能為射手群製造更好的出手空間！」

努利已於上週抵達台灣，並投入團隊訓練，最快將於本週末在攻城獅主場登場。攻城獅特別為他取了「努利」中文名字，希望他能保持「努力不懈」的打球風格。談到自己的中文名字，努利開心的說：「我非常喜歡人生第一個中文名字，而且跟我打球的風格很吻合，我會繼續努力，全力幫助球隊拿下每一場勝利。」同時，努利也是攻城獅隊史最年輕的洋將，努利表示：「目前我們戰績不是很好，我希望能為球隊帶來更多能量，我們要一直保持對勝利的渴望！」

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法