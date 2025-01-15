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澳網》被裁判影響？中國鄭欽文爆冷出局 對發球被判超時有怨言

2025/01/15 14:32

中國22歲好手鄭欽文。（路透）中國22歲好手鄭欽文。（路透）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕去年巴黎奧運金牌的中國22歲好手鄭欽文，今天在澳網女單第二輪以6比7（3：7）、3比6，不敵世界女單第97名的德國女將西格蒙德（Laura Siegemund），無緣女單32強。鄭欽文賽後受訪坦言，她在第二盤遭主審判發球超時，因此影響專注力。

鄭欽文是去年澳網亞軍，目前世界女單排名為第五，本屆澳網為女單第5種子，如今鄭欽文爆冷提前出局，這是她生涯第三度止步澳網次輪。

鄭欽文今天兩度因發球超時被主審警告，她與主審爭論許久，抱怨看不到發球計時器。鄭欽文賽後受訪坦言，「計時器在側面，所以當我發球時根本看不到，不知道是會超時還是太早發。」鄭欽文說，「當我第二次被罰超時，真的很驚訝，這顯然讓我在比賽中分心了。」

鄭欽文表示，第一盤有很多機會可以破掉西格蒙德的發球局，「但可能那個時候我的專注力不夠，同時我也覺得她打得非常好，這就是網球，就是這樣。」

「也許今天不是我的日子。」鄭欽文表示，今天在關鍵的分數上有許多細節，沒有做出正確的選擇。」

鄭欽文去年打完WTA總決賽後，今年在澳網之前都沒有打過比賽，今天的澳網比賽是她在2025年的第二場賽事。鄭欽文說，「今年澳網之前沒有機會參加比賽，因為我的身體有些問題還沒有解決。」

中國22歲好手鄭欽文。（法新社）中國22歲好手鄭欽文。（法新社）

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