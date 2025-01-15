NBA》約基奇大三元不悲情了 J.穆雷大爆發轟45分退獨行俠

J.穆雷。（今日美國）

〔記者盧養宣／綜合報導〕常有「悲情大三元」的MVP中鋒約基奇（Nikola Jokic）今天不再孤單，J.穆雷（Jamal Murray）此役手感火燙，繳出本季新高45分，率隊以118：99力退獨行俠，收下4連勝。

來訪的金塊首節攻守兩端都有亮眼表現，J.穆雷（Jamal Murray）如入無人之境拿下19分，傷癒回歸的厄文（Kyrie Irving）遭到嚴防沒有太多表現，長人萊福利（Dereck Lively II）又因腳踝傷勢提前退場，金塊帶著36：21的優勢進入次節，接下來魏斯布魯克（Russell Westbrook）頻頻助攻中鋒D.喬丹（DeAndre Jordan）得手，加上J.穆雷彷彿提前進入「季後賽模式」，前兩節打完就拿下32分，一人得分就超過獨行俠先發5人，助隊以71：45的領先進入下半場。

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金塊易籃後沒有給獨行俠太多機會，約基奇第三節還沒打完就達標大三元，在一度領先達31分下，毫無懸念收下勝利，J.穆雷45分寫下本季新高、約基奇上場29分鐘繳出10分、14籃板、10助攻、防守有功的魏斯布魯克拿下9分。

獨行俠方面，厄文18投4中僅拿下11分，K.湯普森（Klay Thompson）進帳8分，全隊最高是替補上陣的加佛德（Daniel Gafford）拿下13分。

約基奇與厄文。（美聯社）

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