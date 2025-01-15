中職》統一獅球星簽名會秒殺完售 領隊感受到熱潮

統一獅在2月15日推出第17屆的有你真好同樂會。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅在2月15日推出第17屆的有你真好同樂會，並特別舉辦統一獅球星簽名會，限額400位球迷參加，今日中午於全台統一超商ibon售票系統開賣，開放預售1分鐘秒殺完售，其餘一般票券也延續棒球熱潮球迷購票踴躍，首日開賣一小時內，已預售破千張，也是歷年有你真好同樂會銷售熱潮最踴躍的1年。

今年統一獅有你真好同樂會，除了以萊K歌為主題，將安排統一獅選手以好歌喉和球迷近距離互動外，也是一年一度開放球迷可以踏入台南棒球場場內參與各項活動，當天也規劃棒球教室、特殊課程等許多好玩的活動，都會安排統一選手一起同樂，讓喜歡棒球運動的每一位，都可踏入台南棒球場享受最特別的活動，也歡迎今年新入坑的球迷們，一起走入台南棒球場內感受南台灣的陽光與熱情。

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統一獅總經理蘇泰安表示：「去年台灣隊拿下世界冠軍榮耀，帶動全台棒球熱潮，從今年的春訓活動和今天同樂會售票的搶購熱潮，可明顯感受到迎接新球季，球迷們對棒球熱潮充滿期待，對於球隊行銷經營是一個很好的回饋與契機，而身為職棒球隊經營者，如何讓球迷願意走進球場，進而喜歡上職棒賽事的觀賞，對我們團隊也是一門課題和挑戰，會勉勵行銷及商品團隊做好準備，規劃完善的活動內容與品質服務球迷，期許新的一年團隊能夠把去年好的繼續維持，而不完善的想辦法去改進，一直追求進步。」

球團指出，2025萊K歌有你真好同樂會一般入場票券，即日起全台統一超商ibon售票系統熱賣中，歡迎大家一起進場同樂。

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