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印度賽》18歲天才美少女宮崎友花 打敗近況佳的泰國女將闖16強

2025/01/15 14:46

宮崎友花。（法新社）宮崎友花。（法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕日本18歲天才美少女宮崎友花今天在超級750系列印度羽球公開賽，以21：5、22：24、21：9拍落泰國女將崔基翁（Pornpicha Choeikeewong），贏得2025年首勝。

世界排名11的宮崎友花在2024年正式宣告自己準備接棒，先拿下奧爾良大師賽冠軍，在巴黎奧運後更突飛猛進，在超級1000系列中國公開賽殺入決賽奪亞軍，也在澳門公開賽、北極公開賽、南韓大師賽、中國大師賽都有躋身4強。

宮崎友花在去年12月底的全日本錦標賽還連續過關斬將，於決賽擊敗仁平菜月，收下生涯首冠，繼宮村愛子、奧原希望、山口茜後，成為平成年代以來第4位女子高中生冠軍。只是，她上週在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽，以21：16、14：21、16：21爆冷栽在布里夏特（Mia Blichfeldt）拍下，新年首戰就出局。

崔基翁在前一站大馬公開賽則是打出生涯代表作，首度挺進1000等級女單4強。不過，宮崎友花今天首局就強壓泰國女將，只是第二局卻難以獲得領先，即使化解崔基翁3個局點機會還是未能提前收下勝利，但宮崎友花第三局就重拾狀態，也以懸殊差距收下勝利。

泰國女將崔基翁。（法新社）泰國女將崔基翁。（法新社）

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