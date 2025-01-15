澳網》喬科維奇力退葡國新星2連勝 再度改寫傳奇費爸紀錄

喬科維奇。（法新社）

〔記者梁偉銘／綜合報導〕薑是老的辣！喬科維奇（Novak Djokovic）再度歷經4盤考驗，6：1、6：7（4：7）、6：3、6：2擊敗另位大滿貫菜鳥法里亞（Jaime Faria），2連勝挺進2025年澳洲網球公開賽男單32強，持續朝著大滿貫25冠、賽史11冠等歷史紀錄邁進。

喬科維奇在墨爾本公園連續第二場被後浪逼入4盤，初登場逆轉美國19歲好手巴薩瓦雷迪 （Nishesh Basavareddy）後，今日面對會外賽殺入的葡萄牙21歲新星法里亞，37歲塞爾維亞老將又感受到年輕對手來勢洶洶的壓力，次盤被逼進搶7丟掉。所幸在新科教練穆雷（Andy Murray）指點下，老經驗的喬科維奇隨即提升狀態搶回節奏，後兩盤在底線有效壓制，沒讓戰線再被延長，接下來遭遇捷克26種子馬查克（Tomas Machac）。

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喬科維奇大滿貫24冠當中，多達10冠於澳網拿下，這是他第17次晉級墨爾本公園第3輪，總計職業生涯第430場大滿貫單打賽事，更超越瑞士退役傳奇費德爾（Roger Federer），締造男、女單打參戰最多的歷史記錄；他也正在爭取成為公開年代最年長的大滿貫男單冠軍，目前由羅斯沃爾（Ken Rosewall）1972年澳網以37歲又62天封王所保持。

法里亞。（歐新社）

Novak Djokovic

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