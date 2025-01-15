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射擊》東南亞射擊錦標賽17日登場 吳佳穎、劉恆妤領軍捍衛主場

2025/01/15 15:48

吳佳穎在去年台北國際大獎賽獨攬3金1銀。（射擊協會提供）吳佳穎在去年台北國際大獎賽獨攬3金1銀。（射擊協會提供）

〔記者盧養宣／綜合報導〕2024年第46屆東南亞射擊錦標賽將於1月17至22日於桃園公西靶場點燃戰火，台灣隊由奧運黃金計畫培訓選手吳佳穎、劉恆妤、陳俞如與謝翔宸領軍，將與來自馬來西亞、泰國、菲律賓、新加坡、印尼、香港，合計145名中外選手同場較勁。

這是台灣繼2018、2023年之後，第3次主辦東南亞射擊錦標賽，原本這項賽事應在去年底進行，只是主辦國菲律賓因故只能舉辦室外的飛靶項目，室內手、步槍項目必須擇地開打。台灣去年9月才主辦台北國際射擊大獎賽，因此臨時接下救火任務，承擔室內手、步槍賽事，配合各國更改報名作業，比賽也延至今年舉行。

參賽外籍選手已在今天完成報到，明日起進行官方練習，正式比賽於17日開打。比賽項目分為10公尺、25公尺空氣手槍（其中25公尺分成快射與慢射2項），10公尺空氣步槍與50公尺步槍三姿。除了男、女個人與團體項目，另有U21青少年組。

巴黎奧運10公尺空氣手槍國手劉恆妤是近況最火熱的選手，去年10月在印度舉行ISSF世界盃總決賽（世界排名前10才能參賽）拿下銀牌，不僅締造個人在國際賽最佳成績，也追平田家榛於2012年締造台灣選手在這項年終大賽最佳成績。隨後11月同樣在印度舉行的世界大學射擊錦標賽，劉恆妤再拿下個人金牌，並與隊友陳俞如、林柔羽聯手拿下團體銀牌。

劉恆妤去年世界大學射擊錦標賽拿下女子10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）劉恆妤去年世界大學射擊錦標賽拿下女子10公尺空氣手槍金牌。（射擊協會提供）

3屆奧運女子空氣手槍國手「證件妹」吳佳穎在9月台北國際大獎賽成為最大贏家，個人獨攬10公尺個人與團體、25公尺團體3面金牌，另25公尺個人賽再添1銅。陳俞如去年在台北國際大獎賽拿下女子25公尺空氣手槍團體金牌 並在世界大學射擊錦標賽10公尺空氣手槍團體銅牌。3月將滿20歲的謝翔宸在去年秘魯舉行的青少年世錦賽拿下10公尺空氣手槍銀牌，這次越級挑戰成人組。

馬來西亞這次幾乎都是派出一線選手參賽，其餘國家則是老少配，各國都有亞、奧國手。新加坡3屆亞運國手林睿娜（Martina Lindsay Veloso）於2014年15歲時就在慕尼黑世界盃拿下女子10公尺空氣步槍個人金牌。馬來西亞2屆奧運國手塔伊比（Nur Suryani Taibi）曾在2014年亞運拿下女子50公尺步槍臥姿銀牌。泰國17歲女將（Kamonlak Saencha）去年取得巴黎奧運10公尺與25公尺空氣手2項參賽資格。

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