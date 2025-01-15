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NBA》開季低潮逐漸找回手感 J.穆雷轟本季新高45分：「進入Zone」

2025/01/15 17:17

金塊二當家J.穆雷。（美聯社）金塊二當家J.穆雷。（美聯社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕金塊二當家J.穆雷（Jamal Murray）今天對戰獨行俠，轟下本季新高的45分，率隊以118：99贏球。J.穆雷賽後認為自己進入了「Zone」，並坦言今年開季的確表現不佳。

「不要把我換下去，」J.穆雷今天多次向總教練馬龍（Michael Malone）提出這個請求，他首節就獨拿19分，上半場就豪取32分，J.穆雷今天手感火燙，上場37分鐘，26投18中，飆進5顆三分球，全場攻下44分，外帶6助攻和2抄截。

「你就是處於那種狀態中，感覺很棒，」J.穆雷賽後表示，自己處於「Zone」的狀態，感覺很棒，隊友都知道他進入了狀態，所以會積極傳球給他，出手不會想太多，享受在比賽當中。

J.穆雷季前簽下4年2.08億美元的頂薪合約，本季出賽32場，雖然場均有19分、6助攻和1.5抄截，但他也坦承自己開季表現不如預期，自己「在某種程度上」被批評是合理的。

金塊總教練馬龍（Michael Malone）力挺子弟兵J.穆雷，「我覺得穆雷今年受到了很多壓力，但我會一直支持他，他在過去18場比賽打得很好，我們必須讓他保持在正確的方向前進。」

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