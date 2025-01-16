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周天成印度賽迎戰中國陸光組、澳網第5天 今日賽事預告與轉播

2025/01/16 07:00

周天成。（資料照）周天成。（資料照）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有2場轉播，首先是由目前2連敗的勇士迎戰灰狼，接著將由近期也陷入3連敗低潮的湖人對戰熱火，精彩可期的賽事，各位球迷不容錯過！

澳網進入第5天的賽事，女雙部分「台灣一姊」謝淑薇與拉脫維亞名將奧絲塔朋科（Jelena Ostapenko）攜手合作，將迎戰英國尼科爾絲（Olivia Nicholls）／斯洛伐克米哈莉可娃（Tereza Mihalikova），混雙謝淑薇則要與波蘭老搭檔傑林斯基（Jan Zielinski）力求衛冕，對上澳洲地主外卡兄妹檔E.瓊斯（Emerson Jones）／H.瓊斯（Hayden Jones）。

另外曹家宜／泰國布莉貝琪（Peangtarn Plipuech）與詹皓晴／巴西老將梅洛（Marcelo Melo）分別在女雙與混雙出賽，各位球迷們務必要鎖定轉播！

印度羽球公開賽進入16強賽，男單部分，台灣一哥周天成將在今天迎戰中國好手陸光祖；女單許玟琪將對上新加坡女將楊佳敏，另外南韓世界球后安洗瑩也將與泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon）對戰。

男雙王齊麟／邱相榤則要首度迎戰南韓真龍／姜敏赫，李芳任／李芳至與楊博涵／劉廣珩也將要上演「台灣內戰」；女雙兩對台灣好手林芝昀／許尹鏸與胡綾芳／鄭宇倢也將出賽，歡迎各位球迷一同鎖定轉播！

UBA大專籃球聯賽公開男一級預賽今日繼續進行，自下午1點起將帶來4場轉播，喜愛籃球與各支球隊的球迷朋友不能錯過！

NBA

10:30 勇士@灰狼 緯來體育、愛爾達體育1台

13:00 熱火@湖人 緯來體育D-LIVE

澳網

08:00 第5日 （上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台（08:30場2原音）、博斯網球（06:30）、博斯運動一台（07:30）、博斯魅力（08:30）

16:00 第5日 （下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育1台（場2）、博斯網球（14:00）、博斯運動一台（14:00）、博斯魅力（15:00）

BWF印度羽球公開賽

11:30 16強（上） 第1場地

16:30 16強（下） 第1場地

轉播：愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽 公開男一級預賽

13:00 國立體大@黎明學院

15:00 萬能科大@臺灣師大

17:00 臺灣體大@北市大學

19:00 中原大學@輔仁大學

轉播：緯來精彩台、愛爾達體育4台

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