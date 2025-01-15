足球》立院教文委員會現勘桃園中路足球場 拍板斥資7500萬元整建

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中路足球場屢被批評場地狀況差、缺乏照明，立委萬美玲今（15）日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，全面改為人工草皮，由教育部補助6成經費，其餘4成經費及後續維護費用，由桃市府編列預算支應，預計年前開始前期規劃，力拚明年7月完工。

萬美玲表示，桃園市目前共有31所小學、7所國中、6所高中有正式足球校隊，但正規11人制的足球場卻只有3座，其中，中路足球場於2020年落成啟用，因當時以簡易方式規劃，地坪僅採用土方填平，平整性、安全性與排水，都不符合正式足球場規定，此外，現況草地狀況極差且有大小不等坑洞及小石礫，極易造成球員受傷，又缺乏照明設備，至今已無法舉辦賽事，甚至連練習都要擔心球員受傷等問題，亟待改善優化。

請繼續往下閱讀...

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

萬美玲表示，她是教育文化委員會召委，今日安排立法院教文委員會至中路足球場考察，邀請教育部次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、桃園市體育局局長許彥輝出席，並地議員陳美梅、林政賢等人與會，現場拍板定案作成決議，將斥資7500萬元，全面改為養修容易、不易受天候影響的人工草皮，經費由教育部補助7成、市府負擔4成，力拚明年7月完工。

萬美玲表示，待明年7月中路足球場整建完成後，將有平整的地坪、舒適的人工草皮、以及夜間照明設備，未來桃園區有足球隊或社團的學校，包括武陵高中、慈文、經國、中興、文昌、會稽國中、中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾國小等學校，都能在中路足球場訓練及比賽。

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法