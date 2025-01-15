晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 足球

足球》立院教文委員會現勘桃園中路足球場 拍板斥資7500萬元整建

2025/01/15 17:05

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

〔記者鄭淑婷／桃園報導〕桃園市中路足球場屢被批評場地狀況差、缺乏照明，立委萬美玲今（15）日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，全面改為人工草皮，由教育部補助6成經費，其餘4成經費及後續維護費用，由桃市府編列預算支應，預計年前開始前期規劃，力拚明年7月完工。

萬美玲表示，桃園市目前共有31所小學、7所國中、6所高中有正式足球校隊，但正規11人制的足球場卻只有3座，其中，中路足球場於2020年落成啟用，因當時以簡易方式規劃，地坪僅採用土方填平，平整性、安全性與排水，都不符合正式足球場規定，此外，現況草地狀況極差且有大小不等坑洞及小石礫，極易造成球員受傷，又缺乏照明設備，至今已無法舉辦賽事，甚至連練習都要擔心球員受傷等問題，亟待改善優化。

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

萬美玲表示，她是教育文化委員會召委，今日安排立法院教文委員會至中路足球場考察，邀請教育部次長張廖萬堅、體育署署長鄭世忠、桃園市體育局局長許彥輝出席，並地議員陳美梅、林政賢等人與會，現場拍板定案作成決議，將斥資7500萬元，全面改為養修容易、不易受天候影響的人工草皮，經費由教育部補助7成、市府負擔4成，力拚明年7月完工。

萬美玲表示，待明年7月中路足球場整建完成後，將有平整的地坪、舒適的人工草皮、以及夜間照明設備，未來桃園區有足球隊或社團的學校，包括武陵高中、慈文、經國、中興、文昌、會稽國中、中山、西門、文山、龍山、會稽、同安、同德、建德、大業、永順國小、莊敬、新埔、康萊爾國小等學校，都能在中路足球場訓練及比賽。

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）立委萬美玲15日邀請教育部、體育署、桃市府體育局考察桃園中路足球場，拍板將斥資7500萬元進行球場整建工程，經費由教育部補助6成、桃市府負擔4成，力拚明年7月完工。 （立委萬美玲服務處提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中