WTT挑戰賽》4局扳倒中國世青冠軍向鵬 16歲郭冠宏爆冷殺進男單8強

郭冠宏扳倒中國好手向鵬，爆冷闖進男單8強。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕世界排名191的16歲台南小將郭冠宏，今天在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男單16強賽，以3:1扳倒世界排名23的中國新秀向鵬，爆冷闖進8強，也打出國際賽生涯代表作。

連兩站通過資格賽考驗的郭冠宏，首輪以3:2逆轉世界排名53的澳洲一哥裴煥，今天在16強對決2019年勇奪世界青少年錦標賽男單冠軍的向鵬，首局在9:10落後下，先靠著一記正手直線搶攻化解局點，隨後又出現幸運的擦網球逼出局點，最後在相持大戰中再以一記精彩的正手搶攻得手，12:10先馳得點。

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第2局，雙方依舊一路纏鬥，郭冠宏在5:6落後下，連續的正、反手搶攻一口氣連拿4分，以9:6反超。隨後向鵬也展開正手搶攻連得2分，小郭連忙叫出暫停。重回比賽後，郭冠宏接發球反手擰拉得手，隨後再補上一記正手發球搶攻，11:8再下一城。

連丟兩局的向鵬，第3局放手一搏，6:0強勢開局後，很快地以11:2扳回一城。郭冠宏也快速地調整心態，第4局在開局1:3落後下連拿4分反超，隨後一路保持領先以10:6率先聽牌，向鵬雖奮力化解2個賽末點，但關鍵時刻，小郭展現強心臟，發球後大角度的正手挑打得手，11:8贏得生涯最重大的勝利。

郭冠宏8強將對上世界排名73的法國選手巴德特，巴德特在16強同樣演出「下剋上」，以3:2擊退世界排名32的日本好手篠塚大登。

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