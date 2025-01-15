MLB》「大谷、山本需要多休息」 道奇主帥點出6人輪值優點和難處

大谷翔平和山本由伸。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕道奇二刀流球星大谷翔平今年將重拾投打二刀流，球團新賽季也預計採用6人先發輪值。總教練羅伯斯（Dave Roberts）近日登上《Dodgers Territory》播客節目時表示，採用6人先發輪值很合理，因為他們的投手深度很足夠。

道奇去年網羅兩屆塞揚強投史奈爾（Blake Snell），新賽季採用6人輪值，預計由史奈爾、山本由伸、葛拉斯諾（Tyler Glasnow）、大谷翔平、岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）組成。總教練羅伯斯表示，大谷和山本需要更多的休息天數，考慮到葛拉斯諾之前的情況，6人輪值對他有所助益，投1休5對史奈爾來說也不是什麼壞事。

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羅伯斯認為6人輪值最困難的部分，是當岡索林（Tony Gonsolin）和梅伊（Dustin May）歸隊後，如果他們能保持好表現的話，他們理應要獲得更多的投球機會。如何在6人輪值中衡量各個投手的需求和狀態，這將會是他調度上的一大難題。

羅伯斯也談到目前初步的野手先發陣容，貝茲（Mookie Betts）預計將會是先發游擊手，康佛托（Michael Conforto）鎮守左外野，T.赫南德茲（Teoscar Hernandez）守右外野，中外野手則是艾德曼（Tommy Edman），守一、三壘的仍是佛里曼（Freddie Freeman）和馬恩西（Max Muncy），金慧成將會是先發二壘手的候補人選。羅伯斯認為，要經過春訓和熱身賽後才能確定開季陣容。

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