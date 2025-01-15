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桌球》莊智淵客串葡國名將阿波羅尼亞教練 老莊水果農場驚見國外品種？

2025/01/15 17:33

葡萄牙名將阿波羅尼亞邀請莊智淵擔任他的教練。（取自WTT官網）葡萄牙名將阿波羅尼亞邀請莊智淵擔任他的教練。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／台北報導〕葡萄牙名將阿波羅尼亞昨天在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男單首輪對決19歲中國小將陳垣宇時，場邊教練席意外出現台灣退役名將莊智淵的身影，引起網友揣測，老莊的水果農場是否要出現國外品種。

莊智淵表示，他和阿波羅尼亞在德國奧森豪俱樂部當過2、3年隊友，「去年巴黎奧運結束後，他知道我要退休，就邀請我擔任他的教練，因為他還想要爭取2028年洛杉磯奧運單打名額。」

莊智淵因為還有自己球館的選手要照顧，對於阿波羅尼亞的邀約還在慎重考慮，這兩週的杜哈球星挑戰賽和馬斯開特挑戰賽，他正好帶領兩名徒弟葉伊恬、蘇昱綸參賽，只要比賽時間沒有衝突，小莊也義務擔任阿波羅尼亞的場邊教練。

38歲的阿波羅尼亞自從2008年躋身世界排名前100後，16年來從未跌出世界百大，2014年11月世界排名更一度高居13，也在2019年世界桌球錦標賽和蒙提羅聯手摘下男雙銅牌。

不過，阿波羅尼亞近幾年遭遇瓶頸，戰績低迷，世界排名也跌落到93名，很多比賽都必須從資格賽打起。

莊智淵表示，阿波羅尼亞基本功還是很不錯，只是打法有侷限，「我自己也還在學習如何當教練，如果我的打球理念、戰術能幫助他突破瓶頸重回世界排名前50，對我來說也是一種成就感。」

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