MLB》去年展現火力與速度 休賽季訓練帶給洋基大物瓊斯信心

瓊斯。（資料照，法新社）

張浩群／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基大物新秀瓊斯（Spencer Jones）在去年繳出穩定表現，休賽季也持續訓練，並帶給他信心能在春訓盡他所能展現這段時間來的努力。

排名洋基農場第2的大物瓊斯，在2022年選秀以首輪加入，去年整季待在2A磨練，出賽122場比賽繳出打擊三圍.259/.336/.452，外帶17發全壘打與78分打點，此外去年還繳出25次的盜壘成功，在力量與速度放面展現優異的能力。

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瓊斯在播客節目《Yankees Hot Stove》受訪時，表示這個休賽季很順利，目前也正在嘗試很多新東西，「關於心理上的表現，我認為在季末成長了很多，在過程中突破了像雲霄飛車般高底起伏的賽季。我認為我目前正在一個好的狀態，尤其是我現在正在進行的訓練，讓我有信心能在春訓展現並盡我所能的努力。」

瓊斯除了持續進步的成績外，年輕也成為他的優點之一，不過目前最高層級僅2A的他，能否在3A繳出優異表現將會成為他是否能在大聯盟穩定出賽的關鍵，他坦言，這個休賽季嘗試了很多新的模式和技術，「我認為這休賽季針對我的揮棒有點感覺，我已經準備好和大家分享且很興奮能夠在比賽中展現。」

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