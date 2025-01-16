羽球》 戴資穎魔幻手法神乎其技 依瑟儂：新世代難以超越我們...

戴資穎和依瑟儂。（資料照，路透）



田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕和台灣「戴博士」戴資穎同世代的泰國名將依瑟儂（Ratchanok Intanon），目前還沒有退休打算，日前許下新年目標，希望世界排名能夠重返前8，以及在名古屋亞運奪牌。依瑟儂受訪表示，新一代的好手的技術仍無法超越她和小戴。

依瑟儂日前在超級750系列印度公開賽女單首輪，以21：13、21：15擊敗日本女將奧原希望，中止對戰4連敗，闖進16強，將迎戰南韓球后安洗瑩。依瑟儂賽後受訪表示，雖然巴黎奧運表現不如預期，但自己要儘快振作起來，不要去想太多，專注於恢復自己的身體狀態，這個很困難，尤其是隨著年紀的增加，但她會盡力去保持。

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不過，依瑟儂對於自己的技術非常有信心，儘管新世代的好手不斷崛起，女單進入世代交替，但比賽經驗和技術仍是老將的優勢，她認為自己與戴資穎魔法般的技術是新一代選手難以超越的存在，「有些選手有很好的手部技術，但腿部卻沒有那麼有力，有些則是腿很有力，但手部動作卻沒有那麼好，沒有人能把兩項都做到最頂尖的水準。」

戴資穎和依瑟儂打法如出一轍，進攻手法多變，兩人對打就像照鏡子。依瑟儂認為這是老天賜給她們的禮物，是一種天賦，需要很大量的練習才能練成這樣的技術，這是學不來的，當自己指導年輕球員的時候，他們都有聽沒有懂。

依瑟儂也希望自己的好友戴資穎和西班牙「吼叫天后」瑪琳（Carolina Marin）能夠盡快恢復健康，這樣她和印度一姐辛度（Pusarla Venkata Sindhu）還能在賽場上與她們過招，這對所有人來說都是非常興奮的事情。

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