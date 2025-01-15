TPBL》海神新洋將發威了！克雷格砍來台新高23分率隊斬斷戰神4連勝

克雷格。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天在主場迎戰台北台新戰神，新洋將克雷格發威砍下23分，助隊以98：76痛宰戰神，收下2連勝，同時斬斷戰神的4連勝。

戰神近期拉出4連勝，以8勝7負登上聯盟第3，和第4的海神只有0.5場勝差，且戰神是2025年至今尚未吞敗的隊伍。海神近期只靠著雙洋將艾德和摩爾斯苦撐，上週迎來新洋將克雷格，週日擊敗新竹攻城獅終止4連敗，今天尋求2連勝。

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今天開局海神打出6：0攻勢，但戰神後來居上一路緊咬，進入第2節，克雷格連拿5分，邱子軒也接力開火，海神連拿10分，擴大領先。

邱子軒。（TPBL提供）

克雷格在第2節單節豪取12分，讓戰神相當頭痛，加上他們今天外線火力薄弱，上半場僅命中兩顆三分球，命中率不到兩成，打得相當艱辛，半場打完海神暫時以50：36領先。

易籃後，戰神多次縮小差距，但關鍵時刻海神總有人跳出得分，而在第3節還剩4分43秒時，艾力克因違反運動精神犯規，加上先前技術犯規，遭驅逐出場，讓戰神情勢雪上加霜，第3節打完海神保有11分領先。

海神在末節依舊穩定發揮，不給戰神逆轉機會，收下2連勝，本季在主場對戰神取得3連勝。海神今天4人得分上雙，克雷格繳出全隊最高23分、10籃板、6助攻，摩爾斯進帳20分、10籃板，胡瓏貿拿下本土最高12分。

戰神方面，米勒繳出全隊最高16分、13籃板，艾力克14分次之。

艾德。（TPBL提供）

吳曉謹。（TPBL提供）

艾力克。（TPBL提供）

米勒。（TPBL提供）

雷蒙恩。（TPBL提供）

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