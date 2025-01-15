晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 TPBL

TPBL》海神新洋將發威了！克雷格砍來台新高23分率隊斬斷戰神4連勝

2025/01/15 21:37

克雷格。（TPBL提供）克雷格。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天在主場迎戰台北台新戰神，新洋將克雷格發威砍下23分，助隊以98：76痛宰戰神，收下2連勝，同時斬斷戰神的4連勝。

戰神近期拉出4連勝，以8勝7負登上聯盟第3，和第4的海神只有0.5場勝差，且戰神是2025年至今尚未吞敗的隊伍。海神近期只靠著雙洋將艾德和摩爾斯苦撐，上週迎來新洋將克雷格，週日擊敗新竹攻城獅終止4連敗，今天尋求2連勝。

今天開局海神打出6：0攻勢，但戰神後來居上一路緊咬，進入第2節，克雷格連拿5分，邱子軒也接力開火，海神連拿10分，擴大領先。

邱子軒。（TPBL提供）邱子軒。（TPBL提供）

克雷格在第2節單節豪取12分，讓戰神相當頭痛，加上他們今天外線火力薄弱，上半場僅命中兩顆三分球，命中率不到兩成，打得相當艱辛，半場打完海神暫時以50：36領先。

易籃後，戰神多次縮小差距，但關鍵時刻海神總有人跳出得分，而在第3節還剩4分43秒時，艾力克因違反運動精神犯規，加上先前技術犯規，遭驅逐出場，讓戰神情勢雪上加霜，第3節打完海神保有11分領先。

海神在末節依舊穩定發揮，不給戰神逆轉機會，收下2連勝，本季在主場對戰神取得3連勝。海神今天4人得分上雙，克雷格繳出全隊最高23分、10籃板、6助攻，摩爾斯進帳20分、10籃板，胡瓏貿拿下本土最高12分。

戰神方面，米勒繳出全隊最高16分、13籃板，艾力克14分次之。

艾德。（TPBL提供）艾德。（TPBL提供）

吳曉謹。（TPBL提供）吳曉謹。（TPBL提供）

艾力克。（TPBL提供）艾力克。（TPBL提供）

米勒。（TPBL提供）米勒。（TPBL提供）

雷蒙恩。（TPBL提供）雷蒙恩。（TPBL提供）

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中