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TPBL》沒有布銳克曼沒關係 海神主帥很滿意新洋將克雷格

2025/01/15 22:49

克雷格。（TPBL提供）克雷格。（TPBL提供）

〔記者粘藐云／綜合報導〕高雄海神今天在新洋將克雷格繳全場最高23分帶領下，以98：76擊敗台北台新戰神收下2連勝。海神主帥費雪給予克雷格好評，他認為，克雷格加入時間不長，但至今表現都令他滿意。

海神在威勝受傷又失去「隊魂」布銳克曼後，一度僅靠著雙洋將艾德和摩爾斯苦撐，雖然馬上找來有美國國家隊資歷、30歲的雙能衛克雷格，但他在頭兩戰分別拿下17分、9分，還未展現個人水準。

不過，今天面對戰神，克雷格在第2節單節灌進12分，助隊奠定勝基，全場攻下23分、10籃板、6助攻。他認為，自己的信心慢慢找回來，前兩戰手感和整體感覺沒有很好，尚還在適應中。

克雷格提到，過去他待的隊伍很強調防守，當初要加盟海神時，也知道費雪教練很重視這部分，自己目前也跟團隊融入得不錯。

費雪給予克雷格高評價，他認為，克雷格加入時間很短，但至今表現都令他滿意，「這場他繳出6助攻是我想看到的，他未來有機會成為場上領導者，能透過他的切入去造成對手防守錯位，製造我們射手的機會，同時他的防守腳步、籃板也做得很好。」

對於農曆新年的規劃，費雪透露，預計會讓球員休息4天，自己也會上山走走，喝個茶看看猴子。不過，農曆年後又有台灣隊亞洲盃資格賽的賽程，他表示，這段期間預計安排友誼賽，讓球員保持手感。

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