晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 棒球 MLB

MLB》洋基啟動交易！換來棄打從投的23歲右投 美媒分析操盤原因

2025/01/16 07:45

阿里亞斯。（資料照）阿里亞斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布用現金向小熊換來23歲右投手阿里亞斯（Michael Arias），由於洋基目前40人名單有多個空缺，因此不需要進行相對應的名單調整。

來自多明尼加的阿里亞斯，最初於2018年7月作為國際自由球員被藍鳥簽下，當時他主要位置是游擊手，但他在2020年5月被釋出之後，於2021年1月與小熊簽下小聯盟合約，並棄打從投。儘管阿里亞斯在投手丘上展現一些潛力，但控球仍是他一直以來的罩門。

小熊在2023年11月將阿里亞斯加入40人名單，以免他在規則五選秀中被挑走。然而他的控球問題在2024年並未改善，2A與3A合計投60.1局，防禦率4.77，三振率25.2%，保送率高達16.8%。小熊日前簽下瑞伊（Colin Rea）後，就將阿里亞斯指定讓渡（DFA）。

阿里亞斯近4年在小聯盟各層級合計投182局，送出227次三振與135次保送，防禦率4.25，三振率為27.7%，保送率16.5%。《MLBTR》分析，對於洋基來說，因為40人名單尚有空間，所以選擇嘗試簽下阿里亞斯的風險很低，且他還有幾次下放權能讓他待在小聯盟，讓球隊幫助他發揮自己的潛力。

根據《Fangraphs》作家朗根哈根（Eric Longenhagen）與艾斯（Travis Ice）的報告，阿里亞斯的武器庫包括95英里左右的伸卡球、一顆潛力極大的變速球，以及專門對付右打的滑球。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中