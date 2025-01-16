MLB》洋基啟動交易！換來棄打從投的23歲右投 美媒分析操盤原因

阿里亞斯。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕洋基今天宣布用現金向小熊換來23歲右投手阿里亞斯（Michael Arias），由於洋基目前40人名單有多個空缺，因此不需要進行相對應的名單調整。

來自多明尼加的阿里亞斯，最初於2018年7月作為國際自由球員被藍鳥簽下，當時他主要位置是游擊手，但他在2020年5月被釋出之後，於2021年1月與小熊簽下小聯盟合約，並棄打從投。儘管阿里亞斯在投手丘上展現一些潛力，但控球仍是他一直以來的罩門。

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小熊在2023年11月將阿里亞斯加入40人名單，以免他在規則五選秀中被挑走。然而他的控球問題在2024年並未改善，2A與3A合計投60.1局，防禦率4.77，三振率25.2%，保送率高達16.8%。小熊日前簽下瑞伊（Colin Rea）後，就將阿里亞斯指定讓渡（DFA）。

阿里亞斯近4年在小聯盟各層級合計投182局，送出227次三振與135次保送，防禦率4.25，三振率為27.7%，保送率16.5%。《MLBTR》分析，對於洋基來說，因為40人名單尚有空間，所以選擇嘗試簽下阿里亞斯的風險很低，且他還有幾次下放權能讓他待在小聯盟，讓球隊幫助他發揮自己的潛力。

根據《Fangraphs》作家朗根哈根（Eric Longenhagen）與艾斯（Travis Ice）的報告，阿里亞斯的武器庫包括95英里左右的伸卡球、一顆潛力極大的變速球，以及專門對付右打的滑球。

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