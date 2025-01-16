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MLB》簽不回226轟阿隆索怎麼辦？紐媒爆大都會向藍鳥探詢小葛雷諾

2025/01/16 09:13

阿隆索、小葛雷諾。（資料照）阿隆索、小葛雷諾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕大都會目前正持續和226轟明星一壘手阿隆索（Pete Alonso）進行談判，但根據紐媒《SNY》記者馬提諾（Andy Martino）報導，若雙方無法達成共識，大都會可能會有其他備案。

先前有消息指出，阿隆索陣營向大都會開出3年合約、附帶逃脫權的報價，此報價僅供大都會考慮。馬提諾透露，大都會目前堅守對阿隆索合約年份與金額的底線，且老闆寇恩（Steve Cohen）也支持此做法。

馬提諾指出，如果大都會簽不回阿隆索，勢必要尋找替代方案，例如很有可能重新簽回外野手溫克（Jesse Winker），但網羅像桑坦德（Anthony Santander）這種頂級砲手的機率就很低。

另外馬提諾還爆料，大都會在休季還向藍鳥討論過明星重砲小葛雷諾（Vladimir Guerrero Jr.）的交易可能性，但這些對話僅限「詢問」程度，因此大都會要與小葛雷諾合作的機率，仍偏屬於「幻想」的範圍，目前也不確定小葛雷諾是否會被放上交易桌，或大都會在簽下其他打者或後援投手後，是否還有預算空間。

馬提諾總結，以上討論都是建立在大都會無法簽回阿隆索的情況，大都會仍專注在與阿隆索的談判，或許雙方很快就能達成協議。

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