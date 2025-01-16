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MLB》去年U18亞青MVP加盟水手！權威美媒分析林鉑濬2大武器球種

2025/01/16 08:38

林鉑濬。（資料照，記者林正堃攝）林鉑濬。（資料照，記者林正堃攝）

〔體育中心/綜合報導〕台灣旅美好手又多一人！凌晨傳出18歲右投林鉑濬將與美職西雅圖水手隊簽約的消息，《棒球美國》作家貝德勒（Ben Badler）近日也撰文分析林鉑濬的投球武器庫。

鶯歌商工畢業的林鉑濬連續3年入選U18台灣隊，去年U18亞洲青棒錦標賽對戰南韓後援登板時飆出生涯最速的154公里，之後更在冠軍賽表現亮眼，後援4.1局無失分，幫助台灣隊以6：1力挫日本，勇奪亞青賽隊史第3冠，同時也是相隔17年再度奪冠，他也奪下大會MVP。

林鉑濬也曾在2023年U18世界盃累積3.2局投球無失分，且送出6張老K還未被敲出任何安打。《棒球美國》作家貝德勒指出，林鉑濬高中是一位投打二刀流選手，曾鎮守中外野與內野，但進職棒後將以投手發展。

貝德勒分析，林鉑濬身高5英尺11英寸（約180公分），身材屬於強壯厚實，雖然在身體條件上沒有太多潛力可挖，但目前球速已突破90英里，最快可達到95英里。此外，林鉑濬運動能力出色，且有著下墜幅度大的指叉球，以及帶點橫移效果的變速球，這兩種球種都比他的曲球更為成熟。

根據古巴記者羅梅洛（Francys Romero）報導指出，林鉑濬簽約金為35萬美元，正式簽約儀式將在下週舉行。

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