經典賽》資格賽申請公益時段被拒 林延鳳批市府讓大巨蛋變遠雄金雞蛋

民進黨議員林延鳳表示世界棒球經典賽（WBC）資格賽2月21日將在台北大巨蛋開打，申請公益時段卻被台北市體育局拒絕。（資料照，記者何玉華攝）

〔記者何玉華／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）資格賽2月21日將在台北大巨蛋開打，卻無法如去年的12強賽事、「雙北反毒籃球賽」使用公益檔期，民進黨議員林延鳳質疑公益時段的審查標準，賽事的場租花費，變相成為市府在幫遠雄賺錢，讓大巨蛋成為遠雄的金雞蛋。

林延鳳指出，WBC是國際公認的棒球頂級賽事，不管是關注度、球星知名度都是其他賽事難企及，但棒協申請大巨蛋的公益檔期時，卻被北市府體育局以「無檔期」為由拒絕；體育局過去面對質疑時強調「大巨蛋須以體育賽事為優先使用」，台北市長蔣萬安也屢屢強調「大巨蛋就是以打棒球為主」，結果最頂級的國際棒球賽程，卻無法申請到公益檔期，豈不打臉，大巨蛋以「棒球優先」淪為口號。

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林延鳳表示，資格賽的場地早在去年初就進行洽談，市府與體育局在討論大巨蛋公益檔期時卻未曾考慮，而把10天公益檔期全部給了世界壯年運動會；世壯運已徵用了天母棒球場、新莊棒球場，甚至大巨蛋近一個月的檔期，不僅排擠中職賽事，也排除了WBC賽事使用公益時段的機會，質疑WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎?甚至2024年4月公益檔期還舉辦「雙北反毒籃球賽」，為何WBC資格賽這種國際賽事不行？

林延鳳痛批，WBC資格賽連審查會議都沒開就被排除資格，這樣的審查制度變成市府「隨心所欲」，淪為黑箱作業且毫無標準；棒球賽在大巨蛋開打場租花費52.5萬到105萬元，遠雄抽成10%上限，這次WBC資格賽受球迷關注可預期門票收入會大於世壯運，市府變相的幫遠雄賺分潤，讓大巨蛋成為遠雄抽成的金雞蛋。

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