MLB》洋基想簽回的34後援大將左投 傳缺左牛的大都會也感興趣

希爾。（資料照）

廖志軒／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕34歲牛棚左投希爾（Tim Hill）上季從白襪轉戰洋基後，搖身一變成為條紋軍牛棚大將，據傳缺乏左投戰力的洋基，休季有意將其簽回，不過現在恐怕出現另一個競爭對手。

先前《紐約郵報》資深記者海曼（Jon Heyman）曾提到，洋基有意簽回希爾，《New York Daily News》記者菲利浦斯（Gary Phillips）也曾透露雙方有意重聚。但近期《Newsday》大都會隨隊記者希利（Tim Healey）爆料，消息人士透露，大都會也對希爾很感興趣。

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現年34歲的希爾生涯待過皇家2個賽季，轉戰教士投了4個球季，2024年球季他在白襪表現不佳，27場出賽防禦率高達5.87，最終在6月時遭到球隊釋出。不過他在加入洋基後表現脫胎換骨，在35場出賽繳出3勝0敗，防禦率2.05的成績，最終也成為洋基季後賽名單的一員。

希爾在季後賽中也備受布恩（Aaron Boone）重用，在13.1局中繳出防禦率0.68的成績，其中包括從美聯冠軍賽第2戰到世界大賽連續7局無失分的精采表現。

《MLBTR》指出，大都會季後許多牛棚戰力都成為自由球員，目前楊恩（Danny Young）是大都會40人名單中唯一的牛棚左投，因此大都會也缺乏左牛戰力。

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