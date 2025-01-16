NBA》生涯最棒的成就是什麼？ 詹皇：和兒子當隊友

詹姆斯（左）說，能和布朗尼（右）同隊打NBA，是生涯最棒的成就之一。（資料照，美聯社）

〔體育中心/綜合報導〕「詹皇」詹姆斯（LeBron James）和大兒子布朗尼（Bronny James），本賽季成為聯盟第一對父子檔隊友，近日詹姆斯接受節目專訪，表示和布朗尼同隊，是他生涯最大的成就之一。

詹姆斯上節目《New Heights》接受專訪，被問到至今生涯最棒的成就，詹姆斯提到了生涯4座冠軍，不過也補充說，如果把冠軍分出來看，能夠進入NBA打球、能夠和兒子一起在NBA打球，可能是目前生涯最棒的成就。

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詹姆斯解釋，會有這樣的想法很簡單，因為他已經40歲了，而且在聯盟打了22年的球。詹姆斯還說，不僅是在籃球，各行各業中能夠親子一起共事，都是一件很有成就的事情。

「他其實根本不需要打籃球的。」詹姆斯說，如果布朗尼想要，他可以在他名下公司給他安排個總裁的職位，但布朗尼依然堅決走上籃球這條路，因為那是他設定的人生目標，他要走出自己的人生。

對於布朗尼，詹姆斯表示自己出名時，不用面對社交媒體，但布朗尼必須面對這些輿論，如果見過布朗尼本人的話，就會覺得輕看他是一件很蠢的事情。詹姆斯稱讚布朗尼是世界上最有趣的小孩，日復一日的訓練，回家打打電玩、讀點書，相信他有一天會變得更好。

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