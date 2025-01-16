東超》4強比賽地點出爐 領航猿、國王目標前進澳門拚冠

東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2025年4強賽將於澳門舉行，這是該賽事首次在澳門登場，比賽將於3月7日至9日進行。（取自東超官網）

〔記者粘藐云／綜合報導〕東亞超級聯賽（EASL）今天宣布，2025年4強賽將於澳門舉行，這是該賽事首次在澳門登場，比賽將於3月7日至9日進行。

四強賽3月7日（星期五）將展開準決賽，勝出的兩隊將於3月9日（星期日）爭奪冠軍頭銜，敗隊則將競爭季軍名次，門票將於2月7日中午12點起在新濠影滙官網（https://www.studiocity-macau.com/en）開售。

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總冠軍隊伍將贏得100萬美元獎金，亞軍獎金為 50 萬美元，季軍則可獲得25萬美元，此次歷史性賽事將於新濠國際旗下的新濠影滙綜藝館舉行。

這次取得參賽資格的台灣職籃隊伍包含新北國王、桃園領航猿，目前領航猿取得3勝1負、國王則是2勝2負，續拚4強門票。

對於2025年東超4強賽在澳門舉辦一事，東超首席執行官李小龍（Henry Kerins）表示：「東超非常高興宣布 2025 年東超終極四強賽將在澳門舉行，澳門已成為我們在大灣區拓展的重要支柱。這一里程碑顯示了我們對該地區的深厚承諾，也再次證明了高品質籃球賽事能夠推動經濟增長、文化活力和社區參與。憑藉現代化基礎設施和熱情的球迷群體，澳門成為舉辦此高規格賽事的理想地點，我們期待這項賽事為該地區帶來蓬勃生機。」

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