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NBA》布朗森決勝時刻上演飆分秀 尼克OT氣走七六人

2025/01/16 11:36

布朗森攻下全場最高38分。（美聯社）布朗森攻下全場最高38分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克今天客場對決七六人，兩隊打到延長賽才分勝負，一哥布朗森（Jalen Brunson）第四節、延長賽加總砍進16分，在他的飆分帶領下，尼克以125比119踢館成功。

尼克首節打完取得9分領先，第二節一開始又拉開比數，一度領先到全場最大16分，上半場打完，尼克以60比47領先。

第三節七六人開啟反撲，馬克西（Tyrese Maxey）單節13分、喬治（Paul George）單節也有11分，兩隊以85比85平手進入決勝節。決勝節兩隊比分持續互咬，終場前10秒馬克西關鍵抄截，讓七六人掌控球權執行最後一擊，終場前3秒馬克西上籃遭封阻，不過裁判吹判妨礙中籃，兩隊進入延長賽加班。

延長賽尼克掌握戰局，一開始就打出一波8比0鎖定勝利，七六人最終無力追趕，讓尼克收下比賽勝利。

此戰尼克一哥布朗森攻下全場最高38分，其中16分集中在第四節以及延長賽，「籃板狂人」哈特（Josh Hart）繳出10分17籃板12助攻大三元成績單，布里吉斯（Mikal Bridges）則有23分，明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）因傷缺戰。

七六人方面，馬克西攻下33分，喬治貢獻26分，烏布瑞（Kelly Oubre Jr.）則有16分10籃板，明星中鋒恩比德（Joel Embiid）因左腳扭傷並未出賽。

哈特狂抓17籃板繳出大三元成績單。（美聯社）哈特狂抓17籃板繳出大三元成績單。（美聯社）

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