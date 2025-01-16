NBA》兩度遭對手暴力顏扣！溫班亞馬狂搧8火鍋 馬刺仍遭灰熊逆轉

溫班亞馬被莫蘭特暴扣，但犯規在先進球不算。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今主場迎戰灰熊，「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）此役手感不佳，不過在防守端仍繳出驚人數據，一人貢獻8次火鍋，但最終馬刺仍遭到灰熊逆轉，以115：129敗下陣。

首節馬刺以30：28取得些微領先，溫班亞馬已經賞對手4次火鍋；次節在瓦賽爾（Devin Vassell）與強森（Keldon Johnson）砍分下，單節打出33：23攻勢，加上溫班亞馬再搧4火鍋，半場打完已繳出8火鍋，馬刺63：51領先灰熊。

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A 1H buzzer-beating block for Victor Wembanyama!



He's the first player with EIGHT rejections in a half since November 2018 pic.twitter.com/dIckly1iV7 — NBA （@NBA） January 16, 2025

然而易籃後戰況風雲變色，灰熊眾將突然爆發，特別是射手肯納德（Luke Kennard）外線3投3中，灰熊單節打出43：25的高潮，決勝節傑克森（Jaren Jackson Jr.）接掌比賽，一人單節獨拿14分，馬刺只能眼看分差被越拉越大，最終在主場吞下敗仗。

溫班亞馬今手感不佳，19投僅5中得到13分，還分別在首節與決勝節遭到周志豪（Zach Edey）與莫蘭特（Ja Morant）暴扣，其中莫蘭特犯規在先所以進球不算。但溫班亞馬也有12籃板、8火鍋與2抄截，其中8次火鍋都集中在上半場，成為2018年11月以來第一人。

JA MORANT WITH THE POSTER ON VICTOR WEMBANYAMA



But it didn't count pic.twitter.com/iftA44AZQs — ClutchPoints （@ClutchPoints） January 16, 2025

馬刺近5戰吞下4敗，目前戰績19勝20敗再度低於5成，排在西部第11名。此役由卡斯特（Stephon Castle）攻下全隊最高26分，瓦賽爾21分，強森板凳挹注17分，巴恩斯（Harrison Barnes）10分。

灰熊目前26勝15敗，暫居西部第3名。莫蘭特與貝恩（Desmond Bane）各攻下21分，亞爾達瑪（Santi Aldama）替補出發進帳20分，傑克森19分，肯納德板凳挹注15分。

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