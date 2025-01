NBA》兩度遭對手暴力顏扣！溫班亞馬狂搧8火鍋 馬刺仍遭灰熊逆轉

溫班亞馬被莫蘭特暴扣,但犯規在先進球不算。(今日美國)

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今主場迎戰灰熊,「法國怪物」溫班亞馬(Victor Wembanyama)此役手感不佳,不過在防守端仍繳出驚人數據,一人貢獻8次火鍋,但最終馬刺仍遭到灰熊逆轉,以115:129敗下陣。

首節馬刺以30:28取得些微領先,溫班亞馬已經賞對手4次火鍋;次節在瓦賽爾(Devin Vassell)與強森(Keldon Johnson)砍分下,單節打出33:23攻勢,加上溫班亞馬再搧4火鍋,半場打完已繳出8火鍋,馬刺63:51領先灰熊。

A 1H buzzer-beating block for Victor Wembanyama!



He's the first player with EIGHT rejections in a half since November 2018 pic.twitter.com/dIckly1iV7