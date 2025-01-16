晴時多雲

自由電子報
自由體育
體育首頁 即時 棒球 籃球 競技 網球 足球 休閒 電競 實況 影音 專訪 看報紙 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊
體育 籃球 NBA

NBA》兩度遭對手暴力顏扣！溫班亞馬狂搧8火鍋 馬刺仍遭灰熊逆轉

2025/01/16 12:40

溫班亞馬被莫蘭特暴扣，但犯規在先進球不算。（今日美國）溫班亞馬被莫蘭特暴扣，但犯規在先進球不算。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕馬刺今主場迎戰灰熊，「法國怪物」溫班亞馬（Victor Wembanyama）此役手感不佳，不過在防守端仍繳出驚人數據，一人貢獻8次火鍋，但最終馬刺仍遭到灰熊逆轉，以115：129敗下陣。

首節馬刺以30：28取得些微領先，溫班亞馬已經賞對手4次火鍋；次節在瓦賽爾（Devin Vassell）與強森（Keldon Johnson）砍分下，單節打出33：23攻勢，加上溫班亞馬再搧4火鍋，半場打完已繳出8火鍋，馬刺63：51領先灰熊。

然而易籃後戰況風雲變色，灰熊眾將突然爆發，特別是射手肯納德（Luke Kennard）外線3投3中，灰熊單節打出43：25的高潮，決勝節傑克森（Jaren Jackson Jr.）接掌比賽，一人單節獨拿14分，馬刺只能眼看分差被越拉越大，最終在主場吞下敗仗。

溫班亞馬今手感不佳，19投僅5中得到13分，還分別在首節與決勝節遭到周志豪（Zach Edey）與莫蘭特（Ja Morant）暴扣，其中莫蘭特犯規在先所以進球不算。但溫班亞馬也有12籃板、8火鍋與2抄截，其中8次火鍋都集中在上半場，成為2018年11月以來第一人。

馬刺近5戰吞下4敗，目前戰績19勝20敗再度低於5成，排在西部第11名。此役由卡斯特（Stephon Castle）攻下全隊最高26分，瓦賽爾21分，強森板凳挹注17分，巴恩斯（Harrison Barnes）10分。

灰熊目前26勝15敗，暫居西部第3名。莫蘭特與貝恩（Desmond Bane）各攻下21分，亞爾達瑪（Santi Aldama）替補出發進帳20分，傑克森19分，肯納德板凳挹注15分。

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

推薦新聞
網友回應
載入中