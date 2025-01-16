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體育 籃球 NBA

NBA》厄文復出強行一場又缺賽 獨行俠不敵墊底鵜鶘

2025/01/16 12:45

穆雷攻下全場最高30分。（美聯社）穆雷攻下全場最高30分。（美聯社）

田兆崴 ／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕近期戰績不佳、同時又受到傷病困擾的獨行俠，今天在客場對上西部墊底鵜鶘，不過陣中一、二號明星東契奇（Luka Doncic）、厄文（Kyrie Irving）雙雙缺賽，終場116比119不敵鵜鶘。

獨行俠昨天敗給金塊後，今天「背靠背」出戰鵜鶘，前一戰復出的厄文今天又因背部問題不打，在兩大主力缺陣下，獨行俠還是展現韌性，第三節打完還取得領先，並將領先一路帶到第四節中後段。

不過決勝節約剩下4分17秒時，鵜鶘穆雷（Dejounte Murray）先是命中三分追平比數，接著再度命中跳投幫助球隊超前，總計該節穆雷一人就拿了13分，是比賽末段幫助鵜鶘逆轉的關鍵人物。

此戰穆雷攻下全場最高30分，墨菲（Trey Murphy III）24分10籃板，並在終場前送出關鍵火鍋，格林（Javonte Green）貢獻13分。

獨行俠方面，加佛德（Daniel Gafford）攻下生涯新高27分，另外抓下12籃板，汀維迪（Spencer Dinwiddie）20分、哈迪（Jaden Hardy）21分，湯普森（Klay Thompson）則有12分。

除了東契奇、厄文外，萊福利（Dereck Lively II）也因為右腳踝扭傷缺戰，獨行俠近10場吞下8敗，戰績下滑到22勝19敗，西部暫居第8。

汀維迪（中）逆轉上籃被鵜鶘墨菲（右）封阻。（美聯社）汀維迪（中）逆轉上籃被鵜鶘墨菲（右）封阻。（美聯社）

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