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NBA》領先24分還差點翻船 柯瑞轟31分率勇士險勝灰狼

2025/01/16 13:29

柯瑞。（美聯社）柯瑞。（美聯社）

〔記者粘藐云／綜合報導〕勇士今天作客灰狼，最多曾取得24分領先，未料末節出現亂流被對手追平，關鍵時刻，一哥柯瑞（Stephen Curry）跳出來轟進三分球滅火，最終驚險以116：115力退灰狼，終止2連敗。

勇士近期狀況不理想吞下2連敗，傷病問題纏身，D.格林（Draymond Green）、庫明加（Jonathan Kuminga）、安德森（Kyle Anderson）和波傑姆斯基（Brandin Podziemski）都缺陣，灣區大軍只能再變陣。

勇士今天開賽打出13：0攻勢，灰狼遲遲找不到準星，開打5分鐘後得分才開張，趁著對方進攻當機，勇士在首節一舉取得24分大幅領先。

不過，灰狼在次節急起直追，迪文森佐（Donte Divincenzo）三分球帶起攻勢，愛德華茲（Anthony Edwards）、戈貝爾（Rudy Gobert）接力得分，半場打完灰狼暫時以42：55落後。

易籃後，灰狼展開反撲，末節藍道（Julius Randle）、愛德華茲接力得分，迅速追到剩2分落後，並在終場前1分鐘靠著里德（Naz Reid）罰球追平。不過，最後42秒時，柯瑞命中三分球助勇士討回3分領先，隨後力麥克丹尼爾斯（Jaden McDaniels）灌籃追回，雙方僅剩1分差。

終場前32秒威金斯上罰球線，穩穩收下2分，最後關頭灰狼採取犯規戰術未果，勇士順利終止2連敗。

勇士今天5人得分上雙，三分球命中率50%，柯瑞轟進7顆三分球，進帳全場最高31分、8助攻，威金斯24分次之；灰狼方面，愛德華茲和迪文森佐（Donte Divincenzo）都攻下全隊最高28分。

愛德華茲（右）和迪文森佐。（美聯社）愛德華茲（右）和迪文森佐。（美聯社）

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