排球》睽違16年 縣立苑高男排再闖聯賽6強、教頭還是校史首隊選手

睽違16年，縣立苑高男排再闖聯賽6強。教練陳昭凱（左二）更是當年首度代表縣苑高中部男排隊打進六強的選手。（陳昭凱提供）

〔記者蔡政珉／苗栗報導〕苗栗縣苑裡鎮苑裡國小長期為縣內排球重點培育學校、縣立苑裡高中國中部、高中部近年也積極投入，開始創造佳績。繼去年縣立苑裡高中高中部男排隊首度進軍全國聯賽打入八強，今年聯賽已外卡資格連續經歷兩場驟死戰，驚險晉級聯賽最後六強，睽違16年再度進軍，除了是校史第3次，而教練陳昭凱更是當年首度代表縣苑高中部男排隊打進六強的選手，更顯難得。

「有願力就會有奇蹟」陳昭凱說，「願力」是苑裡諧音，也是選手對自我激勵，才能夠在不被看好的狀況下屢創佳績。而陳昭凱也是縣苑高中部首度闖入聯賽六強的男排隊主力球員，更讓他感慨。

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陳昭凱也提及，高中部男排選手在國中時為乙組隊伍，升上高中後一路努力，挑戰許多國中部就經過甲組賽事的傳統勁旅，去年在一片不被看好的狀況下，首度打進八強，可惜無緣往前一步。

選手記取去年失利的教訓，誓言今年要創造屬於自己的紀錄。甚至移師海外訓練，增強選手實力與信心。

陳昭凱於今年聯賽十二強期間，先調整戰術，除了強化既有的防守體系，更讓身高不足180公分的副攻手挑戰對面身高達190公分選手攔網，屢屢在驚險時刻得分。

選手在最後兩戰驟死戰不容有失的狀況下，兩場皆打滿5局，展現出韌性，就連隊上較沉默寡言的選手都出言互相激勵彼此，展現出團結和充滿鬥志的一面，最後連過兩關。

縣立苑高校長吳俊秀除鼓舞球隊，也感謝縣府與民意代表和身為選手家長的苑裡鎮代會主席洪晃琦後援，才能讓球隊以黑馬之姿闖入六強。

睽違16年，縣立苑高男排再闖聯賽6強。（陳昭凱提供）

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