金門機場「金牌郵筒」啟用 李洋：運動員盡力奪得好成績的努力可以一直被大家記得

中華郵政股份有限公司台北郵局設於金門機場的「黃金郵筒」，由中華郵政總經理江瑞堂（左五）、「奧運雙金」李洋（右五）等人共同主持啟用儀式。（記者吳正庭攝）

〔記者吳正庭／金門報導〕中華郵政股份有限公司台北郵局設於金門機場的「黃金郵筒」今天啟用，中華郵政發行「黃金拍檔麟洋郵摺」一款，每本500元，即日起在金門機場郵局及台北郵局購買。

「奧運雙金」得主之1的李洋，由父親李峻淯陪同參加啟動儀式，李洋說，這對他是一分非常榮耀的事，此外，也感謝中華郵政的美意，此舉可以讓很多人知道，一位運動員付出了夠大的努力，獲得好成績，就會有人鼓勵，並讓這分努力一直被大家所記得。

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李洋受訪時表示，過去一直希望能為家鄉金門行銷，能藉此活動讓更多人知道金門，他覺得是替自己的理想跨出一步，但被問及縣府去年曾表示邀請李洋擔任金門的觀光大使，縣府後檢來是否有再派人員接觸，李洋用帶著茫然的眼神，很技巧的以「嗯、嗯、嗯」回應，並未正面回答。

中華郵政總經理江瑞堂說，「奧運」是世界最高級別賽事，要獲得比賽資格已屬不易，更何況贏得金牌，並達成史上首次二連霸的紀錄。他說，李洋的家鄉金門，不僅擁有豐富的文化資產及濃濃戰地特色；李洋選手的奪金不僅是展示他個人生涯的輝煌成就，更是金門這片土地所孕育的韌性與拚搏精神的最佳寫照。

中華郵政表示，這座金牌郵筒除漆上象徵「榮耀」的金漆外，更結合李洋在賽場揮舞球拍的剪影，還有金門當地風獅爺等特色。此次與金門航空站合作，郵筒不只是彰顯李洋奪金榮耀，更讓來訪金門的旅客能對金門留下深刻的印象，也期望成為金門觀光打卡熱門景點。

中華郵政表示，「黃金拍檔麟洋郵摺」售價500元，除可於金門機場郵局、台北郵局訂購，也可於「i集郵」（https://stamp.post.gov.tw）網站訂購。#

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