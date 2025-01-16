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雙北宣傳世壯運、駐台使節齊打木球 新北加碼參賽免費搭公車玩水金九

2025/01/16 13:56

新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及34名駐台機構、外國商會代表，今於新莊體育館進行跨國木球友誼交流賽。（記者董冠怡攝）新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及34名駐台機構、外國商會代表，今於新莊體育館進行跨國木球友誼交流賽。（記者董冠怡攝）

〔記者董冠怡／新北報導〕雙北世界壯年運動會5月17日登場，共計35種運動、283項賽事，「平民高爾夫」木球為其一；新北市長侯友宜、台北市長蔣萬安及34名駐台機構、外國商會代表，今於新莊體育館進行交流賽，以球會友，一起為倒數121天的世壯運暖身。侯友宜表示，賽會期間加碼參賽者3個月免費搭乘假日觀光公車遊玩水金九，市轄3座場館提供身障選手一對一服務。

侯友宜指出，為了鼓勵民眾參賽，新北市有提供3個月（5月17日至8月16日）免費乘坐假日觀光公車遊玩瑞芳區「水金九」，走訪九份、水湳洞、黃金博物館、深澳鐵道自行車等景點，促進觀光效益。另，市民廣場、板橋體育場、新莊體育館3座身障比賽場地，競賽過程中將有專人服務帕拉選手。

蔣萬安提到，木球是台灣發明的運動，球桿及球門柱設計靈感源自於啤酒瓶與紅酒杯，木球成功破門後翻轉，象徵舉杯喝采，希望藉由世壯運推廣此具在地特色且老少咸宜的運動。世壯運目前整體報名人數計有3萬1000人，持續衝刺，報名系統開放至2月17日（含）止；參賽同時也能體驗雙北、桃園、宜蘭等各地特色美景，以木球競賽場地為例，地點在台北市觀山河濱公園，可以騎乘YouBike沿著河濱自行車車道，欣賞河岸美景，前往彩虹橋、饒河街夜市商圈觀光。

新北市體育局長洪玉玲說，與會的34名外籍代表，來自19個駐台機構和商會，包括聖文森及格瑞納丁、聖露西亞、印度台北協會、駐台北以色列經濟文化辦事處、瑞典貿易暨投資委員會台北辦事處、比利時台北辦事處、澳洲昆士蘭貿易暨投資辦事處等，提醒世壯運已有137國選手報名，木球及其他運動種類尚有名額，詳細資訊可至活動官網及粉絲團查詢。

瑞典、澳洲等國代表受邀出席共同為世壯運宣傳。（記者董冠怡攝）瑞典、澳洲等國代表受邀出席共同為世壯運宣傳。（記者董冠怡攝）

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