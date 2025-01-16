棒球》WBC資格賽借不到大巨蛋公益檔期 體育局：辦世壯運用10天非常合理

民進黨台北市議員林延鳳質疑大巨蛋公益時段審查標準，提到已徵用多處場館的世界壯年運動會使用了10天公益檔期，「WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎?」（台北市議員林延鳳辦公室供）

〔記者何玉華／台北報導〕世界棒球經典賽（WBC）資格賽申請使用台北大巨蛋公益時段，被以「無檔期」拒絕，民進黨台北市議員林延鳳質疑公益時段審查標準，並提到已徵用多處場館的世界壯年運動會使用了10天公益檔期，「WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎?」體育局表示，經典賽仍屬於商業性質賽事，在優先性上，若前無其它重要國際賽事，有機會取得回饋檔期；世壯運規模更大且為綜合型賽世，使用10天回饋檔期「非常合理」。

林延鳳指出，WBC是國際公認的棒球頂級賽事，棒協申請大巨蛋公益檔期，卻被體育局以「無檔期」為由拒絕；資格賽的場地早在去年初就進行洽談，市府與體育局在討論大巨蛋公益檔期時卻未曾考慮，而把10天檔期全給了世界壯年運動會。

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林延鳳說，世壯運已徵用了天母棒球場、新莊棒球場，甚至大巨蛋近一個月的檔期，不僅排擠中職賽事，也排除了WBC賽事使用公益時段的機會，「WBC資格賽沒有比世壯運更有資格在大巨蛋舉辦嗎?」甚至2024年4月公益檔期還舉辦「雙北反毒籃球賽」，為何WBC資格賽這種國際賽事不行？ 連審查會議都沒開就被排除資格，這樣的審查制度變成市府「隨心所欲」，淪為黑箱作業且毫無標準。

體育局強調，基於賽事規模、層級、重要性，將大巨蛋10天回饋檔期用於舉辦繼2017年世界大學運動會後，最大型、也是首度在亞洲舉辦的國際級綜合體育賽會「2025雙北世界壯年運動會」，其中包含棒壘球賽決賽，符合「台北市政府公益檔期審議注意事項」規定中所要求的市政推動或公益形象、參與普及性、活動效益、場地合適性等因素，非常合理。

體育局表示，公益檔期用於舉辦世壯運，不僅符合場館「體育賽事優先」的使用目的，更是實現外界對「讓世界看見台灣」的期待；世壯運經專業評估，精簡合理使用大巨蛋場次，預計有來自137餘國、超過3萬名選手參與，不僅提升台北市國際形象及知名度，更能推廣全民運動風氣。

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