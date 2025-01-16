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NBA》扯！籃網瘋狂打鐵只得67分！快艇59分差大勝寫隊史最狂紀錄

2025/01/16 14:33

雷納德（右）。（今日美國）雷納德（右）。（今日美國）

〔體育中心/綜合報導〕快艇今主場迎戰東部弱旅籃網，靠著「可愛」雷納德（Kawhi Leonard）與「大鬍子」哈登（James Harden）的好表現，加上籃網眾將完全找不到準心，4節僅得到67分，終場快艇126：67、59分差打爆籃網，寫下隊史最大分差一勝。

首節籃網還跟快艇戰得平分秋色，以21：21進入次節，然而戰況急轉直下，籃網瞬間宛如中邪一般，命中率直線下滑，半場打完已經陷入35：58大幅落後。易籃後情況變得更加慘烈，籃網持續迷航，被快艇打出一波32：2的猛攻，早早舉白旗投降。

籃網此役團隊出手82次僅命中25球，投籃命中率30.5%，外圍更是27投僅5中，三分命中率18.5%。全隊得分最高的是板凳出發的威爾森（Jalen Wilson），他10投5中攻下16分，夏普（Day'Ron Sharpe）13投5中有12分進帳，其餘皆未有人得分上雙，最慘的是馬丁（Tyrese Martin），16投3中拿8分。

快艇輕鬆收下隊史分差最大的一勝，目前拿下2連勝。雷納德迎來本季第4場出賽，11投8中攻下23分。哈登10投6中繳出21分11助攻6籃板2抄截的全能成績單，鮑威爾（Norman Powell）也貢獻18分3抄截。

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