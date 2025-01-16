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巴黎奧運》品質太差！傳逾百個奧運獎牌「劣化」 選手要求更換

2025/01/16 16:26

2024年巴黎奧運的獎牌品質欠佳，引起不少運動員抱怨。（資料照，法新社）2024年巴黎奧運的獎牌品質欠佳，引起不少運動員抱怨。（資料照，法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕2024年巴黎奧運落幕後，其獎牌品質太差，導致不少運動員紛紛在社群媒體上抱怨獎牌出現劣化等問題。法國鑄幣局表示，將針對損壞的獎牌進行更換的作業。

《美聯社》報導，法國鑄幣局拒絕透露被退回的獎牌數量，法國奧委會和國際奧委會也都沒有透露具體數字，但據法國網站《La Lettre》指出，退回獎牌的數量超過100個。

法國鑄幣局去年為巴黎奧運和巴黎帕拉林匹克運動會，製造了5084枚獎牌。法國鑄幣局表示，自去年8月收到首批更換請求以來，對獎牌受損的問題非常重視，並已調動內部團隊處理，針對上漆工藝進行修改和優化，「法國鑄幣局將在2025年第一季，根據運動員的要求，更換所有獎牌。」

法國地主游泳選手恩多耶-布魯瓦爾（Yohann Ndoye-Brouard）、塞基（Clément Secchi）近期都在社群媒體抱怨獎牌的材質太差，還形容這些獎牌看起來像「鱷魚皮」、或是來自1924年的古董。

2024年巴黎奧運的獎牌是由知名珠寶品牌「 Chaumet」設計，獎牌其中一面嵌入高級珠寶，LV則為聖火火炬與獎牌打造火炬箱與獎牌箱，還有獎牌托盤，堪稱史上最奢華奧運。

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