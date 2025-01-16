中職》飆冬盟台灣後援最多K 統一獅18歲潛力左腕有超齡心法

林易霆。（統一獅提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕統一獅林易霆去年於2024亞洲冬季棒球聯盟出賽9場，送出台灣後援投手最多的17次三振，繳出亮眼的投球內容，個人首場職棒賽事即展現初生之犢不畏虎的心態，屢次幫助球隊守下勝利，他說：「知道能打冬盟的當下就告訴自己『我不是剛進職棒的新人，我是個有經驗的選手』，讓自己盡快進入備戰與比賽狀態。」

去年冬盟賽事中林易霆時常臨危受命，球隊陷入困境時都能穩住陣腳，憑藉球技與成熟心態化解危機，其中12月5日對上日職紅隊更是令他印象深刻。林易霆回憶，當時是滿壘局面，僅有一人出局，台灣山林隊以1分微幅領先，林易霆表示：「當下自己的心態，不會想著要避免失分，只告訴自己一定要先抓到出局數」，林易霆靠著三振連續解決2名打者，也粉碎日職紅隊逆轉的希望，終場台灣山林以6比2獲勝，林易霆則奪下該場MVP。

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林易霆透露，原先在休賽季已有安排自主訓練計畫，但得知需出戰冬盟時，便調整計畫、轉換想法，透過比賽加強與維持手感，以賽代訓。不僅累積實戰經驗，林易霆在心態方面也有所提升，聊到參與冬盟的收穫，林易霆表示：「自己跟打者決鬥的心態有變好，在高中階段，我覺得可以不用每一顆都盡全力投，但進職棒之後，只要有點閃失，例如某顆球我只要求控球，而不是球威，就很容易被打，現在出手前都會更加謹慎，也透過比賽感受到自己不足的地方，接下來就是充實自己，找出方法突破問題。」

林易霆也提及，他認為最難纏的選手是面對台鋼雄鷹紀慶然，林易霆表示：「因為我是左投，通常我第一個想法是左打者會比較難打到我的球，所以會特別進攻，但有次對上紀慶然就被敲出安打，且他是確實擊球，讓我覺得他的攻擊蠻有威脅性的，期待下次與他的對決。」

面對首次職棒春訓，林易霆希望能在過程中多觀察學長練習模式和節奏，學習遇到不懂的部分能主動詢問與請教。林易霆表示，二軍投手教練賴泊凱有特別告知他可能會轉為先發投手，在春訓期間，林易霆會特別加強體能和重量訓練，若未來確實被定位在先發，也能以做好萬全準備的最佳狀態迎接開季。

林易霆。（統一獅提供）

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林易霆。（統一獅提供）

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