世壯運賽會期間 賽事參與者搭Uber享八折優惠

台北市體育局今（16日）表示，為讓世壯運參賽選手有更多元方便的交通選擇，賽會期間的5月11日至6月6日，針對參賽選手、隊職員、親屬等提供乘車優惠序號，搭乘Uber可享8折乘車優惠。圖為1/16日雙北市府與外賓進行木球友誼賽。（台北市體育局提供）

〔記者甘孟霖／台北報導〕2025雙北世界壯年運動會5月將登場，台北市體育局今（16日）表示，為讓參賽選手有更多元方便的交通選擇，世壯運賽會期間的5月11日至6月6日，針對參賽選手、隊職員、親屬等提供乘車優惠序號，搭乘Uber可享8折乘車優惠，單趟行程最高可折抵100元。

雙北市府今於薪北市新莊體育館進行「跨國木球友誼交流賽」今（16）日在新北市新莊體育館展開，由台北市長蔣萬安、新北市長侯友宜，以及37位駐台機構、外國商會代表一起體驗台灣人所發明的木球運動，為世壯運暖身。

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北市體育局今也宣布，世壯運賽會期間將提供參賽選手、隊職員、親屬等乘車優惠序號，搭乘Uber即可享8折乘車優惠，單趟行程最高可折抵100元，共4萬組序號，每個序號最多可使用5趟。此外，針對國外旅客，只要於桃園機場範圍開啟Uber APP，即發送1則英文版世壯運專屬優惠序號；世壯運賽會致力提供便利的交通服務，準備迎接來自各地的好朋友。

體育局補充，目前雙北世壯運已有137國、超過3萬名選手報名，最終報名期限為2月17日， 目前包含木球等其他運動種類尚有報名名額，運動愛好者們可以把握最後報名機會，更多詳細資訊請至2025雙北世壯運官網及粉絲團查詢。

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