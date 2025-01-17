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喬科維奇澳網32強出擊、周天成拚印度賽4強門票 今日賽事預告與轉播

2025/01/17 07:05

周天成。（資料照，法新社）周天成。（資料照，法新社）

早安，自由體育為您獻上今日精彩賽事預告與轉播！

今日NBA有2場轉播，首先將上演本季第2次的東、西部龍頭大戰，由騎士作客迎戰雷霆，雙方近況相當火燙，近14場比賽皆僅吞下1敗；接著將帶來火箭與國王之戰，前者目前5連勝，而後者則是在不久前打出一波7連勝，2場比賽精采可期，球迷絕對不能錯過！

澳網今日迎來第6天的賽事，男單部分，名將喬科維奇（Novak Djokovic）將在32強迎戰捷克26種子馬查克（Tomas Machac），西班牙第3種子艾卡拉茲（Carlos Alcaraz）則要對決葡萄牙好手博爾赫斯（Nuno Borges）。女單世界球后並持續朝三連霸為目標的莎巴蓮卡（Aryna Sabalenka）則要與丹麥好手陶森（Clara Tauson）一戰，日本名將大坂直美則要對決瑞士好手班西琪（Belinda Bencic）。

女雙方面，台灣好手吳芳嫺與俄國搭檔布林可娃（Anna Blinkova）以及曹家宜／布莉貝琪（Peangtarn Plipuech）將先後出賽，混雙則有謝淑薇／傑林斯基（Jan Zielinski）與詹皓晴／梅洛（Marcelo Melo）的比賽，喜愛澳網的觀眾一定要鎖定！

BWF印度羽球公開賽進入到8強賽事，台灣一哥周天成在昨日拍落中國好手陸光祖得到門票，今日將再度力拚4強，歡迎各位觀眾鎖定轉播！

NBA

08:30 騎士@雷霆 緯來體育、愛爾達體育1台

11:00 火箭@國王 緯來體育

澳網

08:00 第6日 （上） 愛爾達體育2台、愛爾達體育3台（原音）、博斯網球（06:30）、博斯運動1台（07:30）、博斯魅力（08:30）

16:00 第6日 （下） 愛爾達體育2台、愛爾達體育1台（場2）、博斯網球（14:00）、博斯運動1台（14:00）、博斯魅力（15:00）

BWF印度羽球公開賽

14:30 八強（上） 第1場地

19:30 八強（下） 第1場地

轉播：愛爾達體育3台

UBA大專籃球聯賽 公開男一級預賽

13:00 萬能科大@文化大學

15:00 臺灣體大@世新大學

17:00 中原大學@臺灣藝大

19:00 健行科大@輔仁大學

轉播：緯來精采台、愛爾達體育4台

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