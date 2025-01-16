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NBA》外界頻傳要勇士交易補強 柯瑞回嗆：可以閉嘴了！

2025/01/16 18:00

勇士一哥柯瑞。（法新社）勇士一哥柯瑞。（法新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕勇士一哥柯瑞（Stephen Curry）今天攻下31分，威金斯（Andrew Wiggins）也貢獻24分，幫助勇士在客場以116比115險勝西部第8的灰狼。對於近期外界頻頻出現勇士的交易傳聞，柯瑞賽後受訪直言，「那些說我們該做什麼交易的人，最好閉嘴一點。」

勇士開季打出12勝3敗後，球隊狀況卻一路下滑，讓外界紛紛出現勇士要交易的傳聞，勇士前一場敗給東部墊底的暴龍，不過勇士今天險勝灰狼，讓灣區大軍目前以20勝20敗排西部第10。

「24小時新聞循環，有時真是讓人覺得滑稽。」柯瑞接受《ESPN》採訪時說，「沒有人會在這裡自滿、沒有人會滿足於平庸。」

「所有在推特（現為X）上要我們交易的人都可以閉上嘴，讓我們自己把事情搞清楚就好。我們知道球隊可以有競爭力，顯然，每支球隊都在努力尋找變得更好的方法。對我們來說，我們長期以來一直都表現出色。這是一個特別的賽季，我們需要保持、給自己一個機會，並在季後賽展現活力，我們非常有信心能擊敗任何球隊。」

「任何認為我對待在一隻普通籃球隊感到滿意的人都是瘋了。」柯瑞賽後受訪表示，「無論我先前說什麼，仍然堅持那些觀點，這不意味著我們沒有努力變得更好，或是不會採取適當的動作來幫助你做到那點。勇士總管鄧利維（Mike Dunleavy Jr.）知道那點。我們已經討論過這事了。這是我的期望，努力幫助這支球隊走向我們想要的地方。」

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