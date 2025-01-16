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棒球》曾傳中職球團想網羅 42歲的前洋基名將卡諾續戰墨西哥聯盟

2025/01/16 18:47

卡諾。（資料照，美聯社）卡諾。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕現年42歲的前洋基名將卡諾（Robinson Cano）上季是墨西哥聯盟年度MVP，他決定續留西哥紅魔鬼隊（Diablos Rojos del México），這是卡諾連續兩個賽季都待在墨聯。

卡諾去年首度轉戰墨西哥紅魔鬼隊，他出賽78場，交出單季141安，當中包含26支二壘安打，有14轟、77分打點，打擊率高達4成31，整體攻擊指數（OPS）高達1.114，更勇奪墨聯年度MVP。

紅魔鬼隊靠著卡諾優異的表現，例行賽打出71勝19敗的戰績，球隊勝率高達7成89，最後也奪得總冠軍，同時也是隊史第17座冠軍。

卡諾透過紅魔鬼隊表示，「對我來說，這更像是一個家庭的決定。這其實不是一個困難的決定，因為在紅魔鬼隊，我們更像是一個家庭，他們照顧我們的方式，我們每天生活的方式，就像一家人一樣生活，這就是為何回來的決定並不困難。」

此外，傳出中職味全龍曾評估延攬卡諾的可能性，但盛傳卡諾方面提出價格不斐的短約，連帶影響龍隊意願。

生涯在大聯盟擁有18年資歷的卡諾，曾待過洋基、水手、大都會、教士、勇士等球隊，他在大聯盟累積335轟、1306分打點，平均打擊率3成01。卡諾生涯八度入選明星賽、五度摘得銀棒獎，他也是洋基隊在2009年的世界大賽冠軍成員。

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