體壇》運動外交再寫新頁 台灣與帛琉簽署棒球運動交流合作意向書

教育部體育署鄭世忠署長，今代表我國與帛琉國家奧林匹克委員會Frank KYOTA主席，簽署兩國棒球運動交流合作意向書。（體育署提供）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕教育部體育署署長鄭世忠今年1月16日代表我，國與帛琉國家奧林匹克委員會Frank KYOTA主席簽署兩國棒球運動交流合作意向書，為台灣的運動外交寫下新頁。

體育署表示，帛琉與我國建交26年，作為我國堅定的友邦，兩國在教育、運動、觀光等領域互動密切。鄭世忠署長於112年6月底應帛琉國家奧林匹克委員會邀請，赴帛琉參加該國第14屆全國運動會後，即邀請帛琉選派射箭、游泳代表隊同年9月至11月來臺於國立體育大學及台北市立大學移地訓練，協助帛琉備戰今年6月於該國辦理的第12屆太平洋迷你運動會（the 12th Pacific Mini Games），讓臺帛運動交流模式成為我國運動外交典範。

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去年12月賴清德總統「繁榮南島 智慧永續」之旅訪問帛琉，帛琉總統惠恕仁（H.E. Surangel Whipps Jr.）祝賀我國獲得2024世界棒球12強（WBSC Premier 12）冠軍，並請我國協助帛琉棒球代表隊備戰第12屆太平洋迷你運動會，獲賴清德總統承諾積極協助。

此次為慶祝惠恕仁總統連任，外交部林佳龍部長代表賴清德總統擔任總統特使，組織特使團出席114年1月16日的該國正、副總統就職典禮。鄭世忠署長獲邀成為本次特使團成員，在我駐帛琉大使館黎倩儀大使的安排下，於114年1月16日下午與特使團拜會帛琉國家奧林匹克委員會，並在總統特使林佳龍部長及帛琉觀光文化人力資源部Ngiraibelas Tmetuchl部長見證下，鄭世忠署長與Frank KYOTA主席簽署兩國棒球交流合作意向書，規劃邀請帛琉棒球代表隊來臺移地訓練，促進兩國棒球交流，為我國的運動外交立下新的里程碑。

體育署表示，運動部將於114年成立，「推展國際事務 世界看見臺灣」為後續積極推動的4大目標之一，透過我國與各友邦的運動交流合作，建立臺灣的運動外交網絡，為我國外交穩固邦誼，並增進臺灣對國際運動的貢獻與國際知名度。本次與帛琉簽署交流合作意向書，是繼112年帛琉游泳與射箭隊移地訓練後，再度與帛琉進行運動外交專案。體育署期待我國本次合作能協助帛琉提升棒球競爭力，於本屆太平洋迷你運動會獲得佳績並加深兩國邦誼。

教育部體育署鄭世忠署長，今代表我國與帛琉國家奧林匹克委員會Frank KYOTA主席，簽署兩國棒球運動交流合作意向書。（體育署提供）

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