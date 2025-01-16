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中職》台鋼雄鷹14投沖繩移訓 洋將也入列！

2025/01/16 18:28

台鋼雄鷹在14日由球團副領隊楊士霈、總教練洪一中帶隊到沖繩，進行為期10天海外訓練。（台鋼雄鷹提供）台鋼雄鷹在14日由球團副領隊楊士霈、總教練洪一中帶隊到沖繩，進行為期10天海外訓練。（台鋼雄鷹提供）

〔記者龔乃玠／台北報導〕台鋼雄鷹在14日由球團副領隊楊士霈、總教練洪一中帶隊，投手統籌教練横田久則加上牛棚教練葉詠捷、體能總監里隆文、育成部門教練福永春吾，以及14名投手抵達沖繩，進行為期10天海外訓練。洪總隨團隊出發前往沖繩，隨後將先行返台投入在高雄國慶球場春訓。

觀察台鋼球團提供的照片，參加選手有曾奕翔、郭俞延、黃子豪、許育銘、陳宇宏、張誠恩、陳正毅、曾品洋、王柏傑、方郁淮、巫柏葳、陳暐皓、林詩翔13位土投，另外還有日籍洋投小野寺賢人。

台鋼安排部分選手赴沖繩移訓，以年輕投手為主，今年初步與沖繩縣糸滿市政府合作，體驗當地春訓環境，期待未來能更密切合作，進行完整的移地訓練及交流比賽。雙方首次合作，沖繩縣糸滿市政府由經濟部長志茂学、經濟部觀光與體育振興課長久田友正代表，今在球場舉辦歡迎儀式，台鋼則由洪總、横田久則代表，雙方互相贈禮，搭起友誼橋樑。

台鋼則由總教練洪一中、投手統籌教練横田久則代表，雙方互相贈禮。（台鋼雄鷹提供）台鋼則由總教練洪一中、投手統籌教練横田久則代表，雙方互相贈禮。（台鋼雄鷹提供）

經濟部志茂学部長（右2）、經濟部觀光與體育振興課久田友正課長代表（右1）。（台鋼雄鷹提供）經濟部志茂学部長（右2）、經濟部觀光與體育振興課久田友正課長代表（右1）。（台鋼雄鷹提供）

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