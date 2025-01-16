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MLB》柏尼斯正式加盟響尾蛇 球團老闆想撒錢組最好陣容

2025/01/16 19:58

柏尼斯正式加盟響尾蛇。（美聯社）柏尼斯正式加盟響尾蛇。（美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕今年球季與響尾蛇簽下一紙6年2.1億美金合約的塞揚強投柏尼斯（Corbin Burnes），今天在大通球場（Chase Field）舉行記者會並正式披上新戰袍，而老闆肯德里克（Ken Kendrick）坦言，球團正在擴編預算，希望能夠擺出最好陣容，重返季後賽。

響尾蛇在2023年過關斬將闖進世界大賽，可惜最終鎩羽而歸，不過去年球季延續上一年的好表現打下89勝73敗的成績，但是最終還是未能拿下季後賽門票。

肯德里克在記者會上，表明他們是有潛力能成為一支足以奪冠的球隊，「我們的工作是盡可能地在球場上擺出最好的陣容，並在我們能負擔的情況下，盡我們所能做到每件事。目前我們正在擴編預算，不過這也絕對不會是最後一次。」

總管哈森（Mike Hazen）也表示，他們正嘗試著繼續進化，盡可能於今年甚至未來能在球場上排出最佳陣容，「沒有什麼比在輪值上補強一位1號先發還要更好的方法了，我們知道這就是在季後賽獲勝的方法，也是能夠前進季後賽的因素。」

響尾蛇有了柏尼斯的加入，再搭配上先發輪值中原有的加倫（Zac Gallen）、凱利（Merrill Kelly）、羅德里奎茲（Eduardo Rodriguez）與普法特（Brandon Pfaadt），讓今年球季的戰力可說是更上一層樓。

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