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網球》去年讓穆雷最後一舞泡湯 拉杜卡努坦言曾擔心有「嫌隙」

2025/01/16 20:21

拉杜卡努。（歐新社）拉杜卡努。（歐新社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕澳網女單第二輪賽事，英國22歲女將拉杜卡努（Emma Raducanu）今天以6比4、7比5，直落二擊敗美國好手阿妮西莫娃（Amanda Anisimova），晉級女單第三輪。拉杜卡努受訪坦言，去年因手腕不適退出溫網混雙賽事，一度擔心與名將穆雷（Andy Murray）有「嫌隙」。

2024年溫網混雙賽事，拉杜卡努當時以手腕不適為由，突然退出與穆雷的混雙賽事，這讓穆雷錯失最後再打一次溫布頓網球錦標賽的機會，拉杜卡努仍繼續參與單打賽事，此舉引發爭議。

拉杜卡努今天賽後受訪對此回應，「之後我發給他（穆雷）一封很長的訊息，基本上是為我可能在溫布頓引起的任何麻煩道歉，這絕對是我最不想發生的事情。」

「我從小就尊敬他，我不想和他有任何嫌隙與不愉快的感覺。」拉杜卡努說，穆雷當時也回覆訊息說很失望，但他能夠理解，「我們現在很好，遇到的時候會說聲『哈囉』、『做得好』，顯然，他和喬科維奇（Novak Djokovic）一起在這裡真的很酷。」

穆雷去年宣布結束球員生涯後，今年起開始擔任昔日勁敵喬科維奇的教練，本屆澳網是兩人合作的首場大滿貫賽。

此外，這是拉杜卡努在澳網生涯首度挺進女單32強，下一場將碰上世界排名第二的史薇泰克（Iga Swiatek）。

穆雷（右）今年起開始喬科維奇（左）的教練。（法新社）穆雷（右）今年起開始喬科維奇（左）的教練。（法新社）

穆雷。（美聯社）穆雷。（美聯社）

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