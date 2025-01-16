WTT挑戰賽》4強戰力退中國新生代組合 張佑安/洪敬愷將與日本「神童組合」爭冠

一銀組合張佑安（左）、洪敬愷擊敗中國組合，闖進男雙決賽。（取自WTT官網）

〔記者許明禮／綜合報導〕一銀組合張佑安/洪敬愷今晚在2025年WTT馬斯開特挑戰賽男單4強賽，以3:1力退中國年輕組合陳垣宇/黃友政，闖進決賽，締造兩人在WTT挑戰賽等級最佳戰績，明天將與世界排名第4的日本「神童組合」張本智和/松島輝空爭奪冠軍。

18歲的黃友政去年在世界青少年錦標賽U19歲組，席捲男團、男單、男雙和混雙4面金牌；19歲的陳垣宇也在2022年世青賽和林詩棟聯手摘下男雙冠軍。

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面對實力強勁的對手，同樣來自松商誠正體系的張佑安/洪敬愷，展現絕佳的默契，首局以4:1開局後，很快將比數拉開到9:3，中國組合雖一度追到9:7，但關鍵時刻，張佑安反手擰拉、正手搶攻都得手，11:7先馳得點。

次局，張洪配克服開局2:6落後，以10:9率先聽牌，可惜在錯過局點後以11:13讓出。

關鍵第3局，雙方一路緊咬比分，張洪配在6:7落後時，張佑安連續正手搶攻得逞連拿4分，10:7逼出局點，對手雖然救下兩個局點，決勝時刻，張佑安接發球正手搶攻成功，11:9再度超前局數。

第4局，張佑安/洪敬愷又1:2落後時，打出一波7:0的猛烈攻勢，重創對手士氣，最終11:3鎖定勝利。

張佑安表示，這場比賽他們上手比較主動，且失誤也降低，加上手上感覺還不錯，才能打敗強敵。

另一場男雙4強賽，名列頭號種子的張本智和/松島輝空費了一番手腳，才以3:2逆轉香港組合林兆桓/關文皓，有驚無險晉級決賽。

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