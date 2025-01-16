NBA》前一戰撞到籃板受傷 尼克球星湯斯右手拇指發現碎骨

湯斯在上一戰面對活塞時扭傷大拇指。（資料照，美聯社）

林子翔／核稿編輯

〔體育中心／綜合報導〕尼克明星中鋒湯斯（Karl-Anthony Towns）在美國時間週一出戰活塞時扭傷大拇指，而根據《紐約郵報》記者邦迪（Stefan Bondy）今天的消息指出，湯斯在右手大拇指內發現碎骨，不過仍被預期可能會帶傷上陣。

湯斯在上半場就因手撞到籃板而導致大拇指受傷，雖然整場數度抓著手，但還是打完了整場比賽，並留下43分鐘的出賽，繳出26分、12籃板與3助攻的成績。

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賽後湯斯並未對傷勢做出太多詳細的論述，只說出「就像你們所知的那樣」，但在今日對戰七六人前，出賽狀態卻被列在「出賽存疑（Questionable）」，最終也缺席整場比賽，對此總教練希波鐸（Tom Thibodeau）在賽前談到湯斯的狀態時，也僅簡單的說：「我們會觀察他明日的狀況。」

湯斯本季依舊繳出亮眼表現，目前38場的出賽，繳出場均25.4分、13.9籃板與3.3助攻的成績，投籃命中率與三分命中率分別為55%與44.9%。

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湯斯前一戰數度抓著扭傷的大拇指。（資料照，今日美國）

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