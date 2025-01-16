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TPBL》攻城獅球員當暖男 讓街友穿暖衣抗寒

2025/01/16 20:31

攻城獅球員送衣服給街友。（攻城獅提供）攻城獅球員送衣服給街友。（攻城獅提供）

〔記者吳孟儒／綜合報導〕TPBL新竹攻城獅與台灣街頭服飾品牌攜手合作，共同舉辦街友關懷公益活動，在寒流來襲前夕，三位攻城獅球員蕭順議、李家瑞、姜廣謙親自前往新竹市火車站，為街友們發放厚衣服，將溫暖傳遞到街頭。

攻城獅自上賽季起推動的「The Lion’s Share公益計畫」，核心精神為將「最大的一份愛」傳遞給需要幫助的族群，其中SHARE分別代表五大公益向度：Society（社會議題）、Health（醫療）、Athletes（運動員）、Race（種族）及Environment（環境），過去一年，球團已積極與偏鄉孩童、病童、特殊教育學校及矯正機構少年展開多元互動。

此次活動是球團首次關注街友議題，三位球員準備攻城獅保暖帽Tee，親自到新竹市火車站地下道、護城河周邊發放衣物。除了親手傳遞愛與溫暖外，也深刻感受到助人的意義。蕭順議表示：「過去有到台中火車站發放便當給街友的經驗，能夠親自幫助到他們，我自己感到開心也很滿足。希望攻城獅與JKS SHOP的厚衣服能陪伴他們度過這次寒流。」

談到這次公益行動的感想，李家瑞與姜廣謙表示：「除了傳遞愛與溫暖外，我們覺得透過活動反思自己，反而是更大的收穫，我們應該要更珍惜現有的生活，永遠要知足感恩。」3

攻城獅球員送衣服給街友。（攻城獅提供）攻城獅球員送衣服給街友。（攻城獅提供）

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