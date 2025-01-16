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印度賽》安賽龍40分鐘晉級 8強跟駱建佑演「世界冠軍大戰」

2025/01/16 20:47

丹麥名將「龍王」安賽龍。（資料照，法新社）丹麥名將「龍王」安賽龍。（資料照，法新社）

〔記者林岳甫／綜合報導〕丹麥名將「龍王」安賽龍（Viktor Axelsen）今天在超級750系列印度羽球公開賽男單16強戰，以21：11、21：14拍落新加坡選手鄭加恆，8強將跟星國一哥駱建佑上演「世界冠軍大戰」。

安賽龍在2025年首場就出師不利，以17：21、13：21栽在世界排名21的香港選手李卓耀拍下，爆冷在超級1000系列馬來西亞羽球公開賽首輪出局。龍王昨天也是耗費一番手腳才以16：21、21：11、21：13力退台灣好手戚又仁。

不過，今天面對世界排名35的鄭加恆，安賽龍狀況提升不少，開賽就連得6分給予對手下馬威，也以懸殊差距先下一城。鄭加恆在第二局努力抗衡龍王不僅以11：9進入技術暫停，且最多也有3分領先，只是安賽龍在9：12 就連得6分，再來也只給鄭加恆再拿2分，龍王耗時40分鐘就收下勝利。

2021年世錦賽冠軍駱建佑今天以21：17、21：15拍落日本一哥奈良岡功大，他當年世錦賽驚奇奪冠的起點就是先打敗安賽龍。明天安賽龍、駱建佑將在印度上演第12場對決，安賽龍前11次過招則是取得9勝2敗，近5次交鋒也都獲勝。

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