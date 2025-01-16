PLG》盧峻翔登基歷史得分王！李家慷轟新高24分 領航猿痛宰鋼鐵人

桃園璞園領航猿李家慷（中）切入上籃。（記者陳志曲攝）

〔記者粘藐云／綜合報導〕桃園領航猿今迎戰高雄鋼鐵人，陣中「夜王」盧峻翔繳出22分，超越前新北國王楊敬敏，登基歷史得分王，李家慷轟下生涯新高24分，聯手率隊以114：77收下3連勝，也賞給鋼鐵人4連敗。

聯盟龍頭領航猿戰績在聯盟獨走，近期收下2連勝，今天迎戰鋼鐵人，最大焦點為一哥盧峻翔只要得分即可超越楊敬敏的1749分，獨居歷史得分王。

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盧峻翔今天開賽15秒靠著上籃拿下2分，生涯累積得分1751分，正式獨占得分王寶座。歡慶盧峻翔破紀錄，領航猿今天開局打出13：3攻勢，其中李家慷首節獨攬11分，助隊在第1節結束已經取得21分領先。

有別於領航猿進攻多點開花，鋼鐵人打得荒腔走板，上半場團隊三分球14投僅1中，只能倚靠喬迪強攻籃下得分，他一人包辦12分；今天破紀錄的盧峻翔上半場轟下13分全隊最高，率隊半場結束已取得62：28領先。

易籃後，領航猿持續擴大領先也不給對手任何機會，最終以37分差穩穩收下3連勝。領航猿今天全隊5人得分上雙，李家慷投進6顆三分球，拿下生涯新高24分，盧峻翔拿下22分、6籃板，生涯累積得分達1771分，持續堆高紀錄當中，布依德18分、13籃板。

鋼鐵人方面，喬迪攻下26分、22籃板，劉承彥、高偉綸都拿下12分。

桃園璞園領航猿盧峻翔三分得手。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿李家慷連飆三分。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿盧峻翔成為聯盟得分王。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿布依德（左）。（記者陳志曲攝）

桃園璞園領航猿布朗三分得手。（記者陳志曲攝）

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